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    «Есть закон». В Кремле прокомментировали призыв хоккеиста Федотова в армию

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    29 комментариев

    Тему призыва в армию хоккеиста Ивана Федотова нужно комментировать без эмоций, речь идет о законе. Об этом заявил 4 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны. Существуют определённые поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы. В том числе для спортсменов. Поэтому эмоциональные рассуждения неуместны», — сказал представитель Кремля.

    При этом он попросил адресовать данный вопрос не в администрацию президента, а в Минобороны.

    Ранее «Фонтанка» узнала, что рядовой Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-Морского флота. Там он пробудет до сентября, после чего будут решать, куда он пойдёт служить.

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. 3 июля он оттуда пропал. Информации о его точном местонахождении у его адвоката Алексея Пономарева нет.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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    Комментарии 29

    26701132804 Июл 2022 в 14:42
    по -моему граждане страны отдали всё для благосостояния отцов -матерей- детей и внуков и т.д. и т.п . тем - непонятно сколько лет грабящие ресурсы родины. чтобы у них всё было хорошо. без них россия- ничто. хватит лгать- дайте немного попытаться пожить...
    +0-0
    т. Солнышков04 Июл 2022 в 14:05
    Мой титанический ум подсказывает мне, что во всех российских хоккейных лигах играет немало российских граждан призывного возраста, которые ни разу в армии не служили. Их число, согласно тщательным подсчетам может достигать гигантской цифры 10 (десять) человек. И уж совершенно точно, что их никак не меньше 8 (восьми). И мне любопытно, почему из всей этой (минимум) восьмерки уклонистов был выбран именно Федотов? Кто как думает?
    +0-0
    Диванный Эксперт04 Июл 2022 в 13:53
    А кто будет бороться за права других призывников?
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    Комментарии
    29

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