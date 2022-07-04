«Есть закон». В Кремле прокомментировали призыв хоккеиста Федотова в армию

Тему призыва в армию хоккеиста Ивана Федотова нужно комментировать без эмоций, речь идет о законе. Об этом заявил 4 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны. Существуют определённые поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы. В том числе для спортсменов. Поэтому эмоциональные рассуждения неуместны», — сказал представитель Кремля.

При этом он попросил адресовать данный вопрос не в администрацию президента, а в Минобороны.



Ранее «Фонтанка» узнала, что рядовой Федотов находится в Северодвинске (Архангельская область), где располагается 907-й учебный центр главкомата Военно-Морского флота. Там он пробудет до сентября, после чего будут решать, куда он пойдёт служить.

