«Камри» подешевела на 600 тысяч, а «Прадо» — на миллион: как цены на новые авто дали задний ход (было — стало)

Toyota Camry за 4 700 000 рублей Фото: Auto.ru Поделиться Поделиться





Вот уже 4 месяца автомобильный рынок РФ находится в сложном положении, а сегмент новых автомобилей так и вовсе пребывает в коме. За это время, несмотря на масштабное сворачивание продаж, практически ни один автопроизводитель по сути не снизил рекомендованных цен, задранных в момент биржевой паники и курса доллара выше 100 рублей. Естественно, люди обратились к рынку подержанных машин — к концу весны там наметилось небольшое снижение цен. Давайте посмотрим, как ведут себя цены и на вторичке, и на первичке по итогам июня.

Как мы помним, в марте, в пик кризиса, начало резко дорожать абсолютно всё. Цены на вторичном рынке поднимались вплоть до 20%. В апреле пошло замедление, а потом и откат, в июне стоимость подержанных машин продолжала снижаться. И в итоге сейчас мы имеем +11% к усредненной цене по сравнению с доспецоперационными временами. — Топ-30 вторичного рынка с середины февраля суммарно подорожал на 11%, сейчас машины продаются в среднем по 1,3 миллиона рублей. В конце марта этот показатель был еще на 9% выше — больше 1,4 миллиона рублей. За тот месяц с начала кризиса цены на популярные автомобили на вторичном рынке выросли на 21%, — объясняют аналитики федерального сервиса Auto.ru.



Наибольшая прибавка в цене постигла японские автомобили и премиальный сегмент. Mazda CX-5 подорожала на 28% (плюс 660 000 рублей), по 27% прибавили Mercedes-Benz E-Класса (плюс 880 000) и Toyota Land Cruiser 200 (плюс 1 300 000 рублей). Массовые модели дорожали не так сильно, примерно на 10–15%. Kia Ceed, Lada Vesta, Skoda Octavia и Volkswagen Polo в рублевом эквиваленте прибавили по 100 000 рублей, а Hyundai Solaris, Lada Largus и Skoda Rapid — по 90 000 рублей. Что мы имеем сейчас? В течение двух весенних месяцев и июня итоговое снижение усредненной цены на вторичном рынке составило 10% — неплохой результат, когда всё вокруг дорожает.

Подержанный Toyota Land Cruiser Prado 2013 года за 2 900 000 рублей Фото: Auto.ru Поделиться Поделиться





А вот в сегменте новых автомобилей, находящемся в глубокой коме, нет даже никаких намеков на снижение рекомендованных цен от автопроизводителей. Базовый Hyundai Solaris как стоил по прайсу от 1 апреля 1 408 000 рублей, так и стоит — это за механику, полупустой салон, двигатель 1,4 л. Хорошо хоть за это время еще к ценнику не добавили. Недавно агентство «Автостат» сообщало, что в июне автопроизводители в РФ не повышали цен: да неужели, вот бы вы еще нулей подрисовали.

Приводится пример, что цены снизились у BMW (минус 11–20%), но достоверно неизвестен механизм этого снижения. Это может быть как распродажа складов баварской компании, уходящей с нашего рынка, так и манипуляции с комплектациями и допоборудованием. От остальных брендов новостей о снижении цен не сыскать.

Это что касается «голых» рекомендованных цен от самих брендов. А вот дилеры, которые по таким ценам уже давно ничего не продавали, накручивая кучу допоборудования, судя по всему, начали вести себя адекватней (спроса-то почти нет) и снижать цены хотя бы за счет допов. — Большие скачки цен были зафиксированы на Toyota Camry и Land Cruiser 300, которые подорожали на 63% (1 900 000 рублей) и 66% (5 800 000 рублей) соответственно. Среди самых популярных недорогих моделей сильнее всего подорожал Kia Rio — к концу марта цена выросла на 43%, или на 600 000 рублей. Hyundai Solaris стал стоить дороже на 500 000 рублей, Lada Vesta — на 380 000 рублей, а Volkswagen Polo — на 540 000 рублей, — комментируют специалисты Auto.ru мартовские изменения цен.

Toyota Land Cruiser Prado за 8 250 000 рублей Фото: Auto.ru Поделиться Поделиться





Анализ реальных предложений новых автомобилей на Auto.ru от дилеров показал, что по итогам июня средняя стоимость авто снизилась на 10%, а некоторые модели показали и большее падение цены. К примеру, Mercedes-Benz E-класса подешевел на 19%, или на 1 800 000 рублей, Kia Rio и Renault Logan — на 14%. Kia Seltos — минус 350 000 рублей, Sorento — минус 580 000 рублей, Sportage — минус 420 000 рублей, Toyota Camry — минус 585 000 рублей, Land Cruiser Prado — минус 1 100 000 рублей.

Однако же эта коррекция цены никак не спасает первичный рынок. По статистике агентства «Автостат» на основе данных АО «Электронный паспорт», за последнюю полную неделю июня в стране было продано 7535 машин, на предыдущей неделе — 6869 штук, за предыдущий период июня — 10 451 штука. Итого 24 855 штук, может быть, что-то добавят последние дни месяца. Но в любом случает эти продажи кардинально не отличаются от мая, когда было реализовано 24 268 машин. А такой месячный показатель, напомним, означает крушение автомобильного рынка на 80%.

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