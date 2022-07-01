ЮНЕСКО будет охранять украинский борщ: новости о санкциях и спецоперации за 1 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 июля.

Граждане России теперь могут въехать на территорию Украины только по визам. Оформить украинские визы в России можно будет в визовых центрах VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, могут обращаться в дипломатические учреждения Украины в этих странах.

Безвизовый режим действовал между странами с 1997 года. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну.

О других изменениях в России с 1 июля мы рассказывали в этом материале.

Запасов дорожной и авиационной техники в России хватит на три-четыре года

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что России стоит задуматься об импортозамещении в машиностроении.

— Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения, — цитирует Иванова ТАСС. — Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся.