Дроны «Орион» для спецоперации на Украине будут производить в три смены

Завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников в городе Дубна (Подмосковье) начнет работу в три смены. Об этом 30 июня сообщил на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода заместитель гендиректора компании-владельца предприятия — группы «Кронштадт» Алексей Белых.
«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Данное предприятие производит разведывательно-ударные дроны «Орион», которые используются в ходе спецоперации на Украине. Их серийное производство началось в августе 2019 года.
В мае стало известно, что «Ростех» планирует создать для российской армии миниатюрные беспилотники. «Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных дронов. Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени», — сообщали на предприятии.