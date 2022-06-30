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    Дроны «Орион» для спецоперации на Украине будут производить в три смены

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    17 комментариев

    Завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников в городе Дубна (Подмосковье) начнет работу в три смены. Об этом 30 июня сообщил на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода заместитель гендиректора компании-владельца предприятия — группы «Кронштадт» Алексей Белых.

    «Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Данное предприятие производит разведывательно-ударные дроны «Орион», которые используются в ходе спецоперации на Украине. Их серийное производство началось в августе 2019 года.

    В мае стало известно, что «Ростех» планирует создать для российской армии миниатюрные беспилотники. «Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных дронов. Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени», — сообщали на предприятии.

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    Комментарии 17

    Ref30 Июн 2022 в 22:45
    Хорошие штуки, больше Байкатаров и полезную нагрузку 250 кг в течении суток таскать могут. Надо больше делать. Главное чтобы особисты заводские бдительность не теряли, а то начнется- то пожар, то затопление...
    +0-0
    26465383130 Июн 2022 в 21:18
    когда же конец будет этого плана
    +0-0
    ProstoZloy30 Июн 2022 в 20:55
    Надеюсь, блок электроники будет оснащен мощным самоликвидатором. Чтобы супостаты, изучающие его обломки, не просекли и не перекрыли каналы "параллельного импорта"
    +0-0
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    Комментарии
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