Дроны «Орион» для спецоперации на Украине будут производить в три смены

Завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников в городе Дубна (Подмосковье) начнет работу в три смены. Об этом 30 июня сообщил на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода заместитель гендиректора компании-владельца предприятия — группы «Кронштадт» Алексей Белых.



«Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы», — сказал он (цитата по РИА Новости).

