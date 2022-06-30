Михаил Пиотровский рассказал, как пережил свою «отмену»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о том, как он пережил «отмену» после интервью «Российской газете», в котором он поддержал действия России на территории Украины. Своим опытом он поделился 30 июня на Петербургском международном юридическом форуме.
«Я, конечно, ожидал. Не совсем сознательно, но частично сознательно, потому что много что вызывает раздражение в последнее время. Грязью меня поливают всё время, все 30 лет как я директор Эрмитажа, у нас и картины все давно в бензине находятся, ещё чего-то…» — заявил Пиотровский в ходе дискуссии «Cancel culture: право на отмену или отмена права?»
Как уточнил модератор сессии, писатель Александр Цыпкин, под «отменой» Пиотровского он имеет в виду «холивар в соцсетях». После этого Цыпкин добавил, что директор Эрмитажа «столкнулся с конкретными проявлениями» сancel culture. Пиотровский согласился.
В интервью, которое вышло 22 июня, Пиотровский заявил, что Россия «совершает великие глобальные преобразования»: «Все было начато в 2014-м в Крыму. Крым создал ситуацию, когда по-другому уже было нельзя, надо было разворачиваться».