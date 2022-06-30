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    Центр «Э» и ФСБ задержали в Петербурге товарищей, которые решили стать миллионерами с автоматом Калашникова

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    Двое 32-летних приезжих мужчин стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве после спектакля, в котором немаловажную роль сыграл охолощенный автомат Калашникова.

    Бутафория в руках брюнетов испугала петербуржца, и тот отдал мужчинам 4 млн рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июня.

    Накануне утром в результате оперативно-разыскных действий сотрудники Центра «Э» вместе с коллегами из ФСБ при силовой поддержке СОБРа задержали двух товарищей. По версии следствия, пару недель назад у дома 64 по Каменноостровскому проспекту они демонстрировали автомат петербуржцу и членам его семьи, требуя 8 млн рублей. После того, как петербуржец передал им половину, они продолжили требовать остаток.

    В квартирах, где жили приезжие из Дагестана, полиция нашла шесть мобильных телефонов, светозвуковой автомат СХ-АК103 и 45 патронов к нему. Оба товарища помещены в ИВС и ждут избрания меры пресечения. Один из них ранее осуждался за вымогательство и разбой, другой — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, побег из-под стражи, дезертирство, нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими.

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