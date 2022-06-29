Бельгия приостанавливает выдачу туристических виз в России. А кто ещё

Бельгийское консульство в РФ с 1 июля перестанет выдавать краткосрочные визы, включая туристические. Об этом 29 июня сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на компанию-оператора визовых центров VFS Global.
С указанной даты можно будет получить следующие визы категории D:
- студенческая виза для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;
- рабочая виза (однократная) для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;
- виза для воссоединения семьи, только для членов семьи, которые сопровождают заявителей на рабочую визу и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа.
«Обратите внимание, что визовый центр не сможет сделать никаких исключений. Эта временная мера будет отменена, как только посольство Бельгии восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы», — отметили в визовом центре.
Ранее выдачу виз россиянам приостановили:
- Чехия;
- Дания;
- Латвия;
- Эстония;
- Нидерланды;
- Польша;
- Словакия.