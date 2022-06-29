С кувалдами и спецназом. Сотрудники полиции провели обыски в Петербурге и Москве по делу о финансовой пирамиде

С утра сотрудники экономической полиции Красногвардейского района при участии коллег из главка проводят обыски по делу о хищении денег пайщиков «Северо-Западного финансового общества» и «Ленинградского финансового центра» на миллионы рублей.

Полицейские пришли к зданию на Новочеркасском, где расположены офисы этих компаний, рано утром 29 июня, сообщили «Фонтанке» читатели. Вместе с ними был и спецназ с кувалдами.

Оперативно-следственные действия проводились, по данным «Фонтанки», в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Оно возбуждено неделю назад в отношении пока неустановленных должностных лиц потребительского общества «Северо-Западное финансовое общество», кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» и потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр». Все эти организации привлекали деньги пайщиков, которые остались без вложенных средств.

На данный момент в деле фигурируют 20 пострадавших с ущербом в 10 млн рублей. Но следствие полагает, что потерпевших будет в разы больше, а похищенные средства будут исчисляться десятками миллионов.



Всего было проведено десять обысков в Петербурге и Москве по месту жительства руководителей и сотрудников организаций, а также три обыска в офисах на Новочеркасском.



Фигурантов увезли на допросы, изъята документация организаций.

