    Пробки

    3/10

    usd52.97eur55.89
    Война градозащитыЧто делать с валютойУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    С кувалдами и спецназом. Сотрудники полиции провели обыски в Петербурге и Москве по делу о финансовой пирамиде

    9354
    2 комментария

    С утра сотрудники экономической полиции Красногвардейского района при участии коллег из главка проводят обыски по делу о хищении денег пайщиков «Северо-Западного финансового общества» и «Ленинградского финансового центра» на миллионы рублей.

    Полицейские пришли к зданию на Новочеркасском, где расположены офисы этих компаний, рано утром 29 июня, сообщили «Фонтанке» читатели. Вместе с ними был и спецназ с кувалдами.

    Фото: читатель Виктор
    ПоделитьсяПоделиться

    Оперативно-следственные действия проводились, по данным «Фонтанки», в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Оно возбуждено неделю назад в отношении пока неустановленных должностных лиц потребительского общества «Северо-Западное финансовое общество», кредитного потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр» и потребительского кооператива «Ленинградский финансовый центр». Все эти организации привлекали деньги пайщиков, которые остались без вложенных средств.

    На данный момент в деле фигурируют 20 пострадавших с ущербом в 10 млн рублей. Но следствие полагает, что потерпевших будет в разы больше, а похищенные средства будут исчисляться десятками миллионов.

    Всего было проведено десять обысков в Петербурге и Москве по месту жительства руководителей и сотрудников организаций, а также три обыска в офисах на Новочеркасском.

    Фигурантов увезли на допросы, изъята документация организаций.

    Фото: читатель Виктор

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    ProstoZloy
    А я-то, прочитав заголовок, подумал, что за облигации госзайма взялись...
    Михаил Петров-Водкин
    Почти все всё знают и понимают о "работе" этих КПК, но жадность неистребима: думают, что именно им повезёт вовремя соскочить с наваром.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close