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    Автомобильный переворот. Евросоюз решил отказать классическим двигателям машин

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    17 комментариев

    Совет министров правительств Евросоюза договорился о запрете продажи новых автомобилей только с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Об этом говорится 29 июня на сайте организации.

    Эта мера является только одним из решений, которые должны помочь ЕС сократить выбросы на 310 млн тонн эквивалента СО2. Кроме ограничения продажи новых автомобилей с ДВС, к этому должны привести и другие меры — зеленые насаждения, углеродные налоги на традиционное топливо, создание фондов для субсидий малому и среднему бизнесу Евросоюза за сокращение углеродных выбросов.

    Новый пакет мер согласовали в рамках программы, направленной на сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 55 % по сравнению с 1990 годом. Также планируется достичь «углеродной нейтральности» к 2050 году.

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    Комментарии (17)

    Pupin
    Просто нефть заканчивается в мире. До 2070 нужно найти альтернативы, а на это нужны годы.
    252674901
    Это не Путин , который свои обещания никогда не выполняет.
    Zdobsi
    Кто-нибудь видел фото кладбищ ветряков и отходов панелей? Этот мусор практически неперерабатываем. Стоимость переработки выше, чем производства. Чтоб его переработать, нужна энергия. А она неэкологичная, её не хватит. Переработка пластика, стекловолокна, кевлара и т.п. соединений, батарей, требует инфраструктуры. Литий для батарей и компоненты не растут на грядках, увы. Это тупиковый путь и продолжение "дела Греты Тундберг". Все попытки озеленить машины пока не увенчались успехом пока что. Ресурсами для источников питания обладают в мире ряд стран и они неевропейские. Если в стране есть ресурсы, то нужно и можно использовать компоненты, если нет-нужна другая стратегия исходя из того, что есть. Главное, чтобы Россия не попалась на эту же удочку и сказки про зеленую энергетику. Если бы не стали уничтожать автозаводы и грузовики, то сейчас бы у нас были новые двигатели и свои мощности по выпуску авто. Россия должна идти своим путем, главное не обезьянничать, смотря на Европу.
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