Автомобильный переворот. Евросоюз решил отказать классическим двигателям машин

Совет министров правительств Евросоюза договорился о запрете продажи новых автомобилей только с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года. Об этом говорится 29 июня на сайте организации.

Эта мера является только одним из решений, которые должны помочь ЕС сократить выбросы на 310 млн тонн эквивалента СО2. Кроме ограничения продажи новых автомобилей с ДВС, к этому должны привести и другие меры — зеленые насаждения, углеродные налоги на традиционное топливо, создание фондов для субсидий малому и среднему бизнесу Евросоюза за сокращение углеродных выбросов.

