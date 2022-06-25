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    МВД: «Алые паруса» посетили больше миллиона человек

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    МВД России посчитало участников праздника «Алые паруса» в Петербурге. Цифра получилась впечатляющая — в мероприятиях приняли участие около 1 млн 200 тысяч человек, из них 65 тысяч — выпускники. Об этом 25 июня сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    «Сотрудники органов внутренних дел города Санкт-Петербурга и транспортной полиции в полном объеме обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника "Алые паруса"», — добавила Волк.

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    Она добавила, что происшествий на празднике зарегистрировано не было.

    Минувшей ночью по Неве прошел легендарный бриг «Россия» под алыми парусами. О чем мечтают будущие выпускники и как прошел праздник, читайте на «Фонтанке».

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