МВД: «Алые паруса» посетили больше миллиона человек

МВД России посчитало участников праздника «Алые паруса» в Петербурге. Цифра получилась впечатляющая — в мероприятиях приняли участие около 1 млн 200 тысяч человек, из них 65 тысяч — выпускники. Об этом 25 июня сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.



«Сотрудники органов внутренних дел города Санкт-Петербурга и транспортной полиции в полном объеме обеспечили безопасность и правопорядок во время проведения праздника "Алые паруса"», — добавила Волк.