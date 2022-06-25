«Я от будущего жду спокойствия». О чем мечтают петербургские выпускники

В Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня отгремел главный праздник выпускников — «Алые паруса». Получилось, кажется, довольно искренне, хотя и с ноткой державного пафоса. Корреспондент «Фонтанки» рассказывает, как веселились в этом году бывшие школьники и что они думают про своё будущее.

«Фонтанка» вела прямую трансляцию праздника — смотрите лучшие моменты шоу и того, что осталось за кадром. В начале вечера Невский выглядит так, как будто не было в этой реальности ни пандемии, ни Украины. Счастливые подростки смеются и фотографируются на проезжей части, уличные музыканты с цветными волосами стоят через каждые 20 метров — тоже молодые и прекрасные.



— Я, надеюсь, стану примерно как вы. Пойду на рекламу и связи с общественностью. До февраля планировала уехать в другую страну, в Канаду, но испугалась: русскоязычных учеников стали отчислять, — рассказывает мне Мария. Она окончила школу с золотой медалью.

Её подруга, Валентина, собирается поступать в театральный вуз в Москве. Говорит, что с экзаменами вроде все в порядке, но все равно от мыслей о будущем как-то тревожно, по большей части из-за политики.

— На нашу долю выпали не самые приятные события. Я от будущего жду спокойствия. Ненавижу, когда не понимаю, чего ждать дальше, а сейчас я честно не понимаю. Мне хочется счастья не только для себя, но и для всего мира в целом. Понятно, что подростки не посвящены глубоко в политику, но, думаю, в XXI веке можно уже было сделать какие-то выводы.



Валентина делится мыслями о все более активном патриотическом воспитании в школах и рассказывает о своем выпускном, на котором уже бывшим школьникам включили Гимн России: «Как сказал мой отец, даже в Советском Союзе такого не было».

Часов в восемь в центре было уже просто не протолкнуться. Я иду до Дворцовой в обход, попутно вытаскивая героев вечера на смолток. За вечер я поговорила, наверное, с двумя десятками. Спрашиваю и про ощущения от праздника, и про надежды, и, конечно, о том, кем они станут, «когда вырастут».



Миша вот будет поступать в Политех на прикладную информатику. Работать он собирается в России.

— Появилось [сейчас] ощущение, что нашей стране нужны молодые специалисты, без работы, так сказать, не останемся. Надеюсь, что Россия станет единым государством, которое ни в чем не нуждается и прям само себя обеспечивает.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В целом, как мне показалось, настроения среди подростков похожие. Они называют себя патриотами и верят, что у них есть перспективы внутри страны.

Перекупщиков рядом со входом на Дворцовую вроде не видно. Фотограф «Фонтанки», впрочем, утверждает, что видел за вечер как минимум двоих. Бесплатно выданные выпускникам билеты продавали по две и две с половиной тысячи. Это даже дешевле, чем в прошлом году.



Бесплатной воды, как в прошлые годы, на площади не было. Можно было купить её в палатках с едой. Никаких импортных напитков — отечественные лимонады и кола того же производителя.

Сделав пару кругов по Дворцовой, выхожу обратно за ограждения. Заворачиваю в ближайшую подворотню к молодым людям, пьющим из бутылок из-под газировки очевидно что-то более серьезное. «Понимаете, Алиночка…» — начинает делиться своими соображениями парень на две головы выше меня. Я съёживаюсь от его габаритов и панибратского тона, но держусь изо всех сил. Выпускник, впрочем, настроен вполне дружелюбно. Он говорит, что особо не рассчитывает на высокую зарплату. Соответственно, проблема закрытых Zara и H&M отпадает: «Я живу в Санкт-Петербурге, у меня есть такая штука, как Апраксин рынок. Отечественный производитель продает вещь в три раза дешевле!» В таком же духе парень рассуждает и про технику. «Мне этот iPhone, я извиняюсь за выражение, *** не сдался», — без обиняков заключает парнишка.



Основной концерт, как и было заявлено, начался в 10 вечера. Обычно его вел Иван Ургант, но после пацифистского высказывания комику, конечно же, нашли замену. Шоу сопровождали юморист Владимир Маркони и певица Алсу.



Поздравить выпускников пришел губернатор города Александр Беглов. После объявления его фамилии подростки завопили так, как будто сейчас перед ними выступит суперзвезда.

«Россия — страна возможностей! В России исполняются мечты. В мире происходят глобальные изменения. Для России это эпоха побед! На берегах Невы мечтал Пётр Первый. На берегах Невы он создал нашу сильную державу», —напутствовал экс-школьников губернатор. Вспомнил он и про приехавших на праздник выпускников из Мариуполя.



«Сегодня Россия сильна как никогда. Спасибо президенту за нашу сильную страну!» — заключил Беглов и ударил в рынду. В этом году рында не пострадала. Если приглядеться, можно заметить, что веревку надежно защищал карабин. Толпа скандировала: «Рос-си-я!»

Сразу после Беглова на сцену вышла Миа Бойко: «А мама не в курсе, что мы с тобой на тусе»… Оказывается, под такую музыку тоже можно слэмиться! И под «Пикачу — я выбираю тебя». Следом выступает Хабиб, и недалеко уже до первых хедлайнеров — The Hatters. Среди прочих выступающих заявлены Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна и Люся Чеботина. Второй хедлайнер — Полина Гагарина, а третьего организаторы не раскрывали до самого выхода.

За час до появления брига «Россия» выпускники начали активно перемещаться на набережную, чтобы занять хорошие места. На Дворцовой еще вовсю шел концерт. Секретным хедлайнером был Сергей Жуков из «Руки вверх!». Не странный ли выбор для молодёжного праздника? Решаю сверить свои ощущения с соседскими.

— Что думаете про Сергея Жукова как про главного хедлайнера?



— Он третий хедлайнер? Сергей Жуков — третий хедлайнер! — девушка сразу же взволнованно передает новость подруге. Та охает.

— Это круто? — спрашиваю и сразу же чувствую себя на полтинник.

— Круто!



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Крыть нечем. В это же время вокруг меня разгорается нешуточная драма: то ли учителя, то ли родители не хотят пропускать ребят, шагающих мимо них по газону. «Молодцы выпускники, достойные!» — взывает к совести окружающих сидящая на траве дама. Недостаточно культурных, по ее мнению, подростков она хватает за ноги и отправляет в обход. Они особенно не расстраиваются: все так же бесконечно хихикают и пританцовывают.



Людей уже реально много. Десятки тысяч заполняют набережные. В надежде на лучший вид человек пять задорно влезают на столб. Любительница подержать чужие лодыжки недовольно вздыхает. Вспышки салюта нивелируют даже ее раздражение: вся вопят от восторга. Вчерашние школьники снова кричат: «Рос-си-я»!

Бриг «Россия» с алыми парусами показывается на Неве под новые залпы. Музыкальное сопровождение для главной части шоу выбрали любопытное. Играют «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова», «Беловежская пуща» «Песняров» и «Хор невольниц» из оперы «Князь Игорь». На выпускников это особого впечатления не производит. Главное — они увидели корабль, а уж под что он идет — дело десятое. Пересказывать получасовое огненно-световое шоу бессмысленно — смотрите наши фото и видео.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



