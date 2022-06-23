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    Работника завода под Владимиром оштрафовали на 30 тысяч после того, как он раскритиковал спецоперацию перед коллегами

    1986
    13 комментариев

    Работника завода под Владимиром оштрафовали по статье о публичной дискредитации Вооружённых сил РФ после того, как в присутствии коллег он нелестно высказался о спецоперации на Украине.

    Как передаёт 23 июня пресс-служба Ковровского горсуда Владимирской области, мужчина заявил о своём отношении к действиям российской армии 12 апреля, когда находился на территории электромеханического завода. В суде пришли к мнению, что он подрывал «доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР».

    Гражданина признали виновным в административном нарушении по первой части 20.3.3 КоАП РФ. В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

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    Комментарии (13)

    Laska77
    мдя, даже страшно представить , что было в сталинские времена: как стучали, если у нас так при гласности :))) . Имея таких коллег- врагов не надо. У нас тоже в коллективе есть стукач, меня и коллегу с разницей в месяц ловили режимники с телефоном (с камерой запрет), знали заранее где спрятан :)))
    СлаваРоссии
    Бедный работяга необдуманно фейков пентагоновских в ютюбе насмотрелся, - вот крыша у бедняги и поехала.. Зазомбирован Голливудом. А стучать у Европы и Америки научились. Это они все подслушивают, подсматривают - извращенцы несчастные
    Ushat Pomoev
    Просто добрейшей души люди!
    А ведь могли бы и каменьями коллективно побить. Ну, или дегтем, к примеру, измазать и в перьях обвалять...
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