Работника завода под Владимиром оштрафовали на 30 тысяч после того, как он раскритиковал спецоперацию перед коллегами

Работника завода под Владимиром оштрафовали по статье о публичной дискредитации Вооружённых сил РФ после того, как в присутствии коллег он нелестно высказался о спецоперации на Украине.

Как передаёт 23 июня пресс-служба Ковровского горсуда Владимирской области, мужчина заявил о своём отношении к действиям российской армии 12 апреля, когда находился на территории электромеханического завода. В суде пришли к мнению, что он подрывал «доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР».