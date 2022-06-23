Замглавы ГИБДД РФ: Автомобили станут хуже из-за дефицита иностранных запчастей

Дефицит иностранных запчастей и возникшие на фоне санкций проблемы с обслуживанием автомобилей могут привести к ухудшению их технического состояния, заявил замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Владимир Кузин на пресс-конференции «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» в четверг, 23 июня.
«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому, естественно, каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства <…> в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», — цитирует Кузина ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «демарш» западных партнеров российских автозаводов, остановивших поставки после начала спецоперации на Украине, привел к серьезному сокращению выпуска продукции.
По данным Росстата, в апреле производство легковушек в России упало на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 53,1% — с мартом 2022-го. Вместе с производством рухнули и продажи. Как подсчитала Ассоциация европейского бизнеса, в мае они уменьшились на 83,5% относительно того же месяца прошлого года.