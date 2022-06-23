Замглавы ГИБДД РФ: Автомобили станут хуже из-за дефицита иностранных запчастей

Дефицит иностранных запчастей и возникшие на фоне санкций проблемы с обслуживанием автомобилей могут привести к ухудшению их технического состояния, заявил замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Владимир Кузин на пресс-конференции «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» в четверг, 23 июня.



«Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому, естественно, каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства <…> в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», — цитирует Кузина ТАСС.

