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    Экономика и санкции

    Замглавы ГИБДД РФ: Автомобили станут хуже из-за дефицита иностранных запчастей

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    8 комментариев

    Дефицит иностранных запчастей и возникшие на фоне санкций проблемы с обслуживанием автомобилей могут привести к ухудшению их технического состояния, заявил замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Владимир Кузин на пресс-конференции «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» в четверг, 23 июня.

    «Проблемы, связанные с техническим обслуживанием, с нехваткой запчастей, могут привести к ухудшению технического состояния транспортного средства, поэтому, естественно, каждый участник дорожного движения, владелец транспортного средства <…> в первую очередь должен уделять серьезнейшее внимание состоянию своего транспортного средства», — цитирует Кузина ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «демарш» западных партнеров российских автозаводов, остановивших поставки после начала спецоперации на Украине, привел к серьезному сокращению выпуска продукции.

    По данным Росстата, в апреле производство легковушек в России упало на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 53,1% — с мартом 2022-го. Вместе с производством рухнули и продажи. Как подсчитала Ассоциация европейского бизнеса, в мае они уменьшились на 83,5% относительно того же месяца прошлого года.

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    Комментарии (6)

    SU LUX INN
    да, придется Теперь на собаке ездить!
    Дежурный по объединению
    Понапокупали, панимаишь, поповозок производства недружественных стран, и статистику портют!
    252674901
    Пересадить чиновников и депутатов на Лады без АБС и тормозов, унас их много.
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