    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    ТЕМА ДНЯ

    В России снова поднимают тарифы

    Главный по педофиламСкрытые патрули на дорогахЗа чудом Ксении ПетербургскойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В России рухнули продажи новых автомобилей

    2755
    4 комментария

    Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае, по данным Ассоциации европейского бизнеса, рухнули на 83,5 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сократившись до 24,27 тысячи единиц. Всего в первые четыре месяца года было продано 318 114 автомобилей — на 52 % меньше, чем в тот же период 2021 года.

    Число автомобилей, реализованных лидером рейтинга продаж — отечественным «АвтоВАЗом», упало на 84 % по сравнению с прошлым маем, с 38,2 тысячи единиц до 6 тысяч. Показатели KIA, занявшего второе место, сократились на 81 %, с 18,8 тысячи до 3,6 тысячи единиц. Замыкает тройку Hyundai с результатом в 2,9 тысячи машин против 16,2 тысячи в прошлом году и падением в 82 %. Производимые «АвтоВАЗом» LADA Granta и LADA Vesta вместе с KIA Rio стали лидерами потребительского внимания в мае.

    Сильнее всего обрушились продажи брендов Lexus — 99 %, с 1,8 тысячи до 20 единиц, Volvo — 96 %, с 919 до 38 штук, Porsche — 95 %, с 540 до 26 единиц, Volkswagen — 94 %, с 9,1 тысячи до 579 единиц, Toyota — 94 %, с 7,3 тысячи до 456 единиц, Skoda — 92 %, с 9,5 тысячи до 805 единиц.

    Как считают эксперты, основная причина снижения продаж — сокращение ассортимента, возникшее в результате остановки импорта автомобилей в Россию и их производства внутри страны. Ранее «Фонтанка» писала о рекордном падении производства легковых автомобилей в России: в апреле 2022 года оно упало на 85,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 53,1 % — с мартом 2022-го.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Дежурный по объединению
    Расчищают плацдарм под "москвича"!
    James Cook
    Очевидное невероятное
    Alex000
    Ай-ай-ай...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close