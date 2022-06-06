В России рухнули продажи новых автомобилей

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае, по данным Ассоциации европейского бизнеса, рухнули на 83,5 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сократившись до 24,27 тысячи единиц. Всего в первые четыре месяца года было продано 318 114 автомобилей — на 52 % меньше, чем в тот же период 2021 года.



Число автомобилей, реализованных лидером рейтинга продаж — отечественным «АвтоВАЗом», упало на 84 % по сравнению с прошлым маем, с 38,2 тысячи единиц до 6 тысяч. Показатели KIA, занявшего второе место, сократились на 81 % , с 18,8 тысячи до 3,6 тысячи единиц. Замыкает тройку Hyundai с результатом в 2,9 тысячи машин против 16,2 тысячи в прошлом году и падением в 82 % . Производимые «АвтоВАЗом» LADA Granta и LADA Vesta вместе с KIA Rio стали лидерами потребительского внимания в мае.



Сильнее всего обрушились продажи брендов Lexus — 99 % , с 1,8 тысячи до 20 единиц, Volvo — 96 % , с 919 до 38 штук, Porsche — 95 % , с 540 до 26 единиц, Volkswagen — 94 % , с 9,1 тысячи до 579 единиц, Toyota — 94 % , с 7,3 тысячи до 456 единиц, Skoda — 92 % , с 9,5 тысячи до 805 единиц.

