Желающих купить новую квартиру с мебелью в Петербурге стало втрое больше за полгода

За первые полгода 2022 года количество желающих приобрести жилье с предметами интерьера увеличилось в три раза, и, по данным исследований компании GloraX, запрос на покупку жилья с мебелью стабильно растет.



При этом, по данным девелопера, в Санкт-Петербурге предложение меблированных новостроек традиционно выше, чем в Москве, примерно на 30%, и еще может вырасти на 10–15% в ближайшее время за счет расширения предложения с опцией полной меблировки.