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    Желающих купить новую квартиру с мебелью в Петербурге стало втрое больше за полгода

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    1 комментарий

    За первые полгода 2022 года количество желающих приобрести жилье с предметами интерьера увеличилось в три раза, и, по данным исследований компании GloraX, запрос на покупку жилья с мебелью стабильно растет.

    При этом, по данным девелопера, в Санкт-Петербурге предложение меблированных новостроек традиционно выше, чем в Москве, примерно на 30%, и еще может вырасти на 10–15% в ближайшее время за счет расширения предложения с опцией полной меблировки.

    Кроме того, более трети покупателей при выборе квартиры рассматривают только варианты с чистовой отделкой, поскольку это сокращает время и расходы на ремонт и переезд. По подсчетам аналитиков Glorax, готовая обстановка в квартире может сократить время на переезд в четыре раза.

    Если говорить об основных покупательских предпочтениях при покупке квартиры с мебелью, то исследование Glorax и партнеров показало, что самая востребованная опция — обустройство кухни с установкой бытовой техники. На втором месте — оснащение жилья основным комплектом мебели для спальни. А на третьем месте по популярности — комплексный пакет для арендодателя с полной обстановкой квартиры, включая посуду и текстиль для сдачи жилья в аренду.

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    Комментарии (1)

    Инкогнито2021
    Фонтанка Вы в себе??? рынок жилья стагнирует
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