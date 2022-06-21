В Мариинской больнице выполнили редкую операцию пациенту со злокачественной опухолью на лице

В Мариинскую больницу к челюстно-лицевым хирургам направили 41-летнего мужчину с предварительным диагнозом киста нижней челюсти. Углубленное исследование (иммуногистохимическое) показало, что доброкачественная опухоль трансформировалась в злокачественную — амелобластическую карциному.
Ситуация осложнялась тяжелым течением артериальной гипертензии, на ее фоне опухоль кровоточила. Поэтому, прежде чем приступить к операции, требовалось нормализовать артериальное давление. Параллельно работали над компьютерным планированием, чтобы одномоментно удалить опухоль и реконструировать дефект, который образуется в результате операции.
«Операция проводилась с привлечением двух бригад хирургов и анестезиологов. Полученный и смоделированный аутотрансплантат из малоберцовой кости был установлен в область дефекта нижней челюсти, при этом использовалась индивидуальная реконструктивная пластина, которая предварительно была напечатана на 3D-принтере, — рассказал «Фонтанке» челюстно-лицевой хирург Мариинской больницы Борис Новоселов. — Такие операции обязательно выполняются с этапом сосудистой микрохирургии, когда сосуды пересаженного аутотрансплантата сшиваются с выбранными сосудами шеи».
Выполнение таких операций в Петербурге пока редкость. Они позволяют пациентам через 4 месяца установить зубные имплантаты и полностью восстановить жевательную функцию.