В Мариинской больнице выполнили редкую операцию пациенту со злокачественной опухолью на лице

Здравствуйте . Хочу прокомментировать статью об этой операции . Эту операцию мне сделали еще в 2014 году в 1 МЕД отделение ЧЛХ уникальными врачами хирургами , фанатами своего дела Чеботарев Сергей Яковлевич , Калакуцкий Николай Викторович , Петропавловская Ольга Юрьевна и другими хирургами . Эти операции они проводят уже давно . Так что это далеко не уникальная уже операция в наше время . Эти люди разработали эту методику аутопластики (сосудистого пучка ) . Вам надо сначала все уточнять , а потом выдать за сенсацию . Кстати там уже достаточно много таких операций выполнено . Если надо могу даже поедоставить документы .