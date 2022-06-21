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    В Мариинской больнице выполнили редкую операцию пациенту со злокачественной опухолью на лице

    Не потерять лицо помогли хирурги Мариинской больницы пациенту с раком челюсти

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    1 комментарий

    В Мариинскую больницу к челюстно-лицевым хирургам направили 41-летнего мужчину с предварительным диагнозом киста нижней челюсти. Углубленное исследование (иммуногистохимическое) показало, что доброкачественная опухоль трансформировалась в злокачественную — амелобластическую карциному.

    Ситуация осложнялась тяжелым течением артериальной гипертензии, на ее фоне опухоль кровоточила. Поэтому, прежде чем приступить к операции, требовалось нормализовать артериальное давление. Параллельно работали над компьютерным планированием, чтобы одномоментно удалить опухоль и реконструировать дефект, который образуется в результате операции.

    «Операция проводилась с привлечением двух бригад хирургов и анестезиологов. Полученный и смоделированный аутотрансплантат из малоберцовой кости был установлен в область дефекта нижней челюсти, при этом использовалась индивидуальная реконструктивная пластина, которая предварительно была напечатана на 3D-принтере, — рассказал «Фонтанке» челюстно-лицевой хирург Мариинской больницы Борис Новоселов. — Такие операции обязательно выполняются с этапом сосудистой микрохирургии, когда сосуды пересаженного аутотрансплантата сшиваются с выбранными сосудами шеи».

    Выполнение таких операций в Петербурге пока редкость. Они позволяют пациентам через 4 месяца установить зубные имплантаты и полностью восстановить жевательную функцию.

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    Комментарии (1)

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    Здравствуйте . Хочу прокомментировать статью об этой операции . Эту операцию мне сделали еще в 2014 году в 1 МЕД отделение ЧЛХ уникальными врачами хирургами , фанатами своего дела Чеботарев Сергей Яковлевич , Калакуцкий Николай Викторович , Петропавловская Ольга Юрьевна и другими хирургами . Эти операции они проводят уже давно . Так что это далеко не уникальная уже операция в наше время . Эти люди разработали эту методику аутопластики (сосудистого пучка ) . Вам надо сначала все уточнять , а потом выдать за сенсацию . Кстати там уже достаточно много таких операций выполнено . Если надо могу даже поедоставить документы .
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