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    В России признание ДНР и ЛНР включили в школьную программу

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    10 комментариев

    Признание Россией ДНР и ЛНР девятиклассники теперь будут изучать на уроках истории. Проект примерной программы опубликовали на сайте Института стратегии развития образования.

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    Тему признания ЛДНР включили в блок «Возрождение страны с 2000-х годов», который начинается со вступления Владимира Путина на пост президента РФ. «Воссоединение Крыма с Россией» и «общероссийское голосование по поправкам к Конституции» тоже есть в программе. Эти вопросы остались в учебниках с прошлых лет.

    На «Возрождение страны с 2000-х годов» учителям выделили три учебных часа. Великую Отечественную войну, для сравнения, изучают четыре.

    Как говорится в самом документе, одной из целей изучения новейшей истории России является «воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству».

    Напомним, 21 февраля Россия официально признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Рано утром 24 февраля Владимир Путин заявил о начале военной операции. На всей территории Украины было введено военное положение. На Украине боевые действия продолжаются до сих пор.

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    Комментарии (10)

    Инкогнито2021
    Бедолаги в должности Учителей Истории, придется врать не краснея
    252674901
    Глобусы днр и лнр уже есть?
    VVM1962
    даже детей замазать грязью готовы.
    О времена! О нравы!
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