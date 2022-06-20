В России признание ДНР и ЛНР включили в школьную программу

Признание Россией ДНР и ЛНР девятиклассники теперь будут изучать на уроках истории. Проект примерной программы опубликовали на сайте Института стратегии развития образования.

Тему признания ЛДНР включили в блок «Возрождение страны с 2000-х годов», который начинается со вступления Владимира Путина на пост президента РФ. «Воссоединение Крыма с Россией» и «общероссийское голосование по поправкам к Конституции» тоже есть в программе. Эти вопросы остались в учебниках с прошлых лет.

На «Возрождение страны с 2000-х годов» учителям выделили три учебных часа. Великую Отечественную войну, для сравнения, изучают четыре.

Как говорится в самом документе, одной из целей изучения новейшей истории России является «воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему Отечеству».



Напомним, 21 февраля Россия официально признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Рано утром 24 февраля Владимир Путин заявил о начале военной операции. На всей территории Украины было введено военное положение. На Украине боевые действия продолжаются до сих пор.