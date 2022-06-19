Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

Россия будет постепенно отказываться от одноразовых пластиковых товаров, начиная с 2025 года. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС от 19 июня.
«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудноизвлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. <...> Сейчас законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — объяснила Абрамченко.
Она также заявила, что не считает мусорную реформу провальной, поскольку «вся страна перешла на новые принципы работы с отходами». По словам Абрамченко, в том числе Россия перешла к раздельному сбору мусора, хоть и не в 100% населенных пунктах.
«Задачи по реформе — они очень жесткие. В 2030 году, вы знаете, что 100% отходов должно сортироваться, а захоронение — сократиться на 50%», — напомнила вице-премьер.