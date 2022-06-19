Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

Россия будет постепенно отказываться от одноразовых пластиковых товаров, начиная с 2025 года. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС от 19 июня.



«Та упаковка, которую нельзя переработать, трудноизвлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. <...> Сейчас законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — объяснила Абрамченко.

