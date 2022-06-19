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    Вице-премьер Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

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    15 комментариев

    Россия будет постепенно отказываться от одноразовых пластиковых товаров, начиная с 2025 года. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в интервью ТАСС от 19 июня.

    «Та упаковка, которую нельзя переработать, трудноизвлекаемая, как пластиковые трубочки, другие виды товаров и упаковки, от них нужно постепенно избавляться и заменять их более экологичными. <...> Сейчас законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — объяснила Абрамченко.

    Она также заявила, что не считает мусорную реформу провальной, поскольку «вся страна перешла на новые принципы работы с отходами». По словам Абрамченко, в том числе Россия перешла к раздельному сбору мусора, хоть и не в 100% населенных пунктах.

    «Задачи по реформе — они очень жесткие. В 2030 году, вы знаете, что 100% отходов должно сортироваться, а захоронение — сократиться на 50%», — напомнила вице-премьер.

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    Комментарии (15)

    RMN
    Много воды утечёт до 2025-то года.
    Alex000
    Просто в связи с их исчезновением?
    KSS
    сортировать, безусловно, надо. но надо делать это так, чтобы потребитель товара был заинтересован это делать. можно (и нужно) смотреть по сторонам: фины и эстонцы успешно стимулируют сортировку, так как упаковка стоит денег и на ценнике написана цена за продукт и цена за упаковку. с учетом того, что в каждом магазине стоит автомат по приему бутылок, то нет никакой проблемы с утилизацией.
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