«Было сделано всё что можно». В Петербурге сделали операцию 3-летней девочке, чью руку «зажевал» эскалатор

Трёхлетнюю девочку, получившую травму в торгово-развлекательном комплексе, прооперировали в Петербургском педиатрическом университете. Врачи сделали максимум из возможного, но кисть малышки уже не будет прежней.

«К сожалению, когда она приехала, у неё часть функций, которые можно было восстановить, были утеряны. Это вина не скорой помощи. Проблема в том, что это случилось не в то время и не в том месте. Наша бригада во главе с лучшим врачом по кисти Романом Полозовым занялась восстановлением, и в результате было сделано всё что можно. Нельзя сказать, что полностью у девочки будет восстановлена кисть и что она воссоздана в той мере, какой она была, но часть двигательных функций и часть конечностей будет сохранена. Рука будет максимально рабочей, насколько возможно», — рассказал «Фонтанке» советник ректора Валентин Сидорин 18 июня.

По словам собеседника издания, сейчас ребёнок находится в отделении. Говорить о том, сколько пальцев удалось спасти, пока рано, так как после операции прошло мало времени.

«Операция длилась несколько часов. Вчера ближе к позднему вечеру она была закончена. Девочка быстро отошла от наркоза, хорошо всё выдержала, сейчас в удовлетворительном состоянии. Сделаем так, чтобы она максимально была счастливой в жизни дальше», — добавил он.



Сидорин отметил, что шансов на более полное восстановление кисти было бы больше в том случае, если бы конечности сразу положили в холод. «По-хорошему, в ТЦ должна быть амбулатория — там ходят тысячи людей», — объяснил он.

