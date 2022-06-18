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    «Было сделано всё что можно». В Петербурге сделали операцию 3-летней девочке, чью руку «зажевал» эскалатор

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    17 комментариев

    Трёхлетнюю девочку, получившую травму в торгово-развлекательном комплексе, прооперировали в Петербургском педиатрическом университете. Врачи сделали максимум из возможного, но кисть малышки уже не будет прежней.

    «К сожалению, когда она приехала, у неё часть функций, которые можно было восстановить, были утеряны. Это вина не скорой помощи. Проблема в том, что это случилось не в то время и не в том месте. Наша бригада во главе с лучшим врачом по кисти Романом Полозовым занялась восстановлением, и в результате было сделано всё что можно. Нельзя сказать, что полностью у девочки будет восстановлена кисть и что она воссоздана в той мере, какой она была, но часть двигательных функций и часть конечностей будет сохранена. Рука будет максимально рабочей, насколько возможно», — рассказал «Фонтанке» советник ректора Валентин Сидорин 18 июня.

    По словам собеседника издания, сейчас ребёнок находится в отделении. Говорить о том, сколько пальцев удалось спасти, пока рано, так как после операции прошло мало времени.

    «Операция длилась несколько часов. Вчера ближе к позднему вечеру она была закончена. Девочка быстро отошла от наркоза, хорошо всё выдержала, сейчас в удовлетворительном состоянии. Сделаем так, чтобы она максимально была счастливой в жизни дальше», — добавил он.

    Сидорин отметил, что шансов на более полное восстановление кисти было бы больше в том случае, если бы конечности сразу положили в холод. «По-хорошему, в ТЦ должна быть амбулатория — там ходят тысячи людей», — объяснил он.

    Накануне «Фонтанка» писала, что трёхлетнюю девочку госпитализировали из ТРК «Невский» в одноименном районе Петербурга после того, как эскалатор оторвал ей пальцы на правой руке. Малышку отвезли в Петербургский педиатрический университет, где за неё взялись лучшие на Северо-Западе детские микрохирурги.

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    Комментарии (17)

    dimitron111
    у меня все вопросы к родителям. только на руках на эскалаторе
    261215271
    Даже я знаю,что отрезанеые конечности надо в холод,там в ТЦ что вообще не умные?? Ну не может быть, чтобы ни у одной кафешки не было холодильника.
    hal9000
    чет непонятно как это вообще произошло..под резинку чтоли засунула?
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