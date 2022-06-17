    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    Запад пилит сук — Путин на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экологическим консультированием по проектам «Газпром нефти» займется Росприродназдор

    295
    обсудить

    «Газпром нефть» и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) договорились об экспертной поддержке и экологическом консультировании при реализации инвестиционных проектов.

    Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ-2022 подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и глава ведомства Светлана Радионова.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Газпром нефть» первой из российских нефтяных компаний реализует совместный пилотный проект с Росприроднадзором по экологическому консультированию. Росприроднадзор поможет «Газпром нефти» оценить соответствия будущих инвестиционных проектов компании экологическим требованиям российского законодательства.

    Предполагается, что «Газпром нефть» и Росприроднадзор будут обмениваться информацией, и ведомство будет консультировать компанию на всех стадиях реализации проектов и реконструкции объектов капитального строительства — от планирования до ввода в эксплуатацию.

    «Для «Газпром нефти» соглашение с Росприроднадзором — одно из ключевых на этом Форуме, — подчеркнул Александр Дюков. — Мы уделяем особое внимание экологической безопасности всех наших активов, бережному отношению к окружающей среде, реализации природоохранных инициатив. И хотим быть максимально открыты и прозрачны для надзорных контролирующих органов в сфере экологии. Поэтому компания стала одним из первых участников пилотного проекта Росприроднадзора. Это означает, что уже с ранних этапов любого нового инвестиционного проекта мы будем предоставлять Росприроднадзору всю информацию о нем и получать заключение о возможном воздействии на окружающую среду и о соблюдении природоохранного законодательства. Такой подход позволит вносить необходимые корректировки уже на этапе проектирования и реализовывать все наши проекты максимально безопасно для окружающей среды».

    Светлана Радионова, в свою очередь подтвердила, что Росприроднадзор готов сопровождать проекты с самого начала, профессионально, с применением наилучших технологий.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close