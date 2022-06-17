Экологическим консультированием по проектам «Газпром нефти» займется Росприродназдор

Предполагается, что «Газпром нефть» и Росприроднадзор будут обмениваться информацией, и ведомство будет консультировать компанию на всех стадиях реализации проектов и реконструкции объектов капитального строительства — от планирования до ввода в эксплуатацию.

«Для «Газпром нефти» соглашение с Росприроднадзором — одно из ключевых на этом Форуме, — подчеркнул Александр Дюков. — Мы уделяем особое внимание экологической безопасности всех наших активов, бережному отношению к окружающей среде, реализации природоохранных инициатив. И хотим быть максимально открыты и прозрачны для надзорных контролирующих органов в сфере экологии. Поэтому компания стала одним из первых участников пилотного проекта Росприроднадзора. Это означает, что уже с ранних этапов любого нового инвестиционного проекта мы будем предоставлять Росприроднадзору всю информацию о нем и получать заключение о возможном воздействии на окружающую среду и о соблюдении природоохранного законодательства. Такой подход позволит вносить необходимые корректировки уже на этапе проектирования и реализовывать все наши проекты максимально безопасно для окружающей среды».

