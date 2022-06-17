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    «Водоканал» получит заем на строительство второй нитки главного «северного» коллектора Петербурга

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    Смольный, ГУП «Водоканал» и фонд содействию реформирования ЖКХ на Международном экономическом форуме подписали трехстороннее соглашение о предоставлении займа на строительство второй нитки главного канализационного коллектора северной части Петербурга. Об этом из «Экспофорума» 17 июня сообщает корреспондент «Фонтанки». Заем на реализацию проекта «Водоканалу» предоставит фонд.

    Строительство второй нитки коллектора необходимо для проведения восстановительных работ на участке главного канализационного коллектора от Кантемировского моста до поселка Ольгино. Он эксплуатируется уже более 30 лет. Чтобы на время ремонта обеспечивать бесперебойное водоотведение в шести городских районах и предотвращать скопление воды в случае обильных осадков, нужен коллектор-дублер.

    «Водоканал» 9 июня подвел итоги конкурса на строительство второй нитки коллектора за 9,5 млрд рублей. Заявка поступила только одна — от компании «Ремонт и строительство сетей ПР и СС» предпринимателя Сергея Шульжина. Фирма — постоянный подрядчик госпредприятия. В настоящее время на сайте госзакупок информация о заключении контракта отсутствует.

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