Петербургский Водоканал нашел того, кто построит ему коллектор за 9,5 млрд рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги конкурса на строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части города. Заявка была только одна.
Как говорится в опубликованном накануне протоколе, контракт заключат с ООО «Ремонт и строительство сетей ПР и СС». Его заявка была единственной, сумма осталась на уровне 9,5 млрд рублей.
ООО «ПР и СС» Сергея Шульжика — крупное предприятие, зарегистрированное в Ленобласти, с годовой выручкой 2,5 млрд рублей — является постоянным подрядчиком Водоканала. В свое время оно пыталось получить контракт на строительство участка оранжевой линии петербургского метро — от «Спасской» до «Горного института».
Конкурс на строительство нитки коллектора Водоканал объявил в конце мая, работы надо завершить до конца 2024 года. Она предназначена для водоотведения на территории Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов.