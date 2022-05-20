    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, с-в

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Водоканал Петербурга готов потратить 9 млрд рублей на строительство новой нитки канализационного коллектора

    907
    1 комментарий

    Водоканала Санкт-Петербурга объявил конкурс на проектные и строительные работы по второй нитке Главного канализационного коллектора северной части города. Ранее его анонсировали в Смольном.

    Документация опубликована 20 мая. Максимальная цена — 9,5 млрд рублей, из них 5,4 млрд заложены на 2023 год, остальное — на 2024-й (до конца его и надо завершить строительство).

    Ранее этот проект уже заявляли в Смольном. «Часть Главного канализационного коллектора построена в одну нитку и находится в эксплуатации уже более 30 лет, — объяснял губернатор. — Строительство коллектора-дублера необходимо для обеспечения надежного водоотведения на период реконструкции первой нитки. Речь идет о территориях Красногвардейского, Калининского, Выборгского, Петроградского, Приморского, части Невского и Центрального районов. В них проживает примерно половина жителей Петербурга — около 2,5 миллионов человек».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    "Часть Главного канализационного коллектора построена в одну нитку и находится в эксплуатации уже более 30 лет, — объяснял губернатор" - так.. И чем занимался Губернатор 8 лет?! Почему новый Главный Говно-Коллектор не строил?!
    ЗЫ. Кстати, не 30, а чуть меньше 20.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close