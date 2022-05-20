Водоканал Петербурга готов потратить 9 млрд рублей на строительство новой нитки канализационного коллектора

Водоканала Санкт-Петербурга объявил конкурс на проектные и строительные работы по второй нитке Главного канализационного коллектора северной части города. Ранее его анонсировали в Смольном.



Документация опубликована 20 мая. Максимальная цена — 9,5 млрд рублей, из них 5,4 млрд заложены на 2023 год, остальное — на 2024-й (до конца его и надо завершить строительство).