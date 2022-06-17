В Европе изобрели мужские таблетки для контрацепции. Побочный эффект — секса нет

На конференции эндокринологов в Атланте ENDO-2022 ученые представили два препарата, о которых заговорили СМИ всего мира. Это противозачаточные таблетки, принимать которые должен мужчина.

Фото: Антон Ваганов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Казалось бы, свершилось: наконец не только женщина будет планировать беременность и глотать гормональные таблетки, но и ее половой партнер сможет разделить с ней эту обязанность.

У специалистов отношение к новому препарату опять скептическое. Опять, потому что они давно говорят: «Противозачаточная терапия» для мужчин звучит приблизительно так же, как словосочетание "беременный мужчина"».



«Мир давно пытается создать универсальную таблетку, которая бы работала в качестве контрацептива и при этом не оказывала негативного влияния на мужской организм, — рассказал «Фонтанке» Алексей Дмитриев, эндокринолог Мариинской больницы. — По материалам конференции, на которой докладывали о двух новых препаратах (DMAU и 11b-MNTDC), ясно, что они работают на подавление гормонов — приводят к снижению продукции тестостерона. Значит, их прием однозначно будет иметь такой побочный эффект, как снижение либидо и несостоятельность эректильной функции».



Создатели препарата уверяют, что срок действия таблетки — сутки, потом новый прием, как у любых противозачаточных. Но пока их принимаешь, ничего не хочется и ничего не можется. А если полового акта нет, зачатия точно не произойдет: мы применяем препарат для безопасного секса, только собственно секс невозможен.

«От исследователей поступает очень скупая и сухая информация о побочных эффектах. Говорят, что такие эффекты есть, но они, мол, проходят после прекращения приема. То есть пьешь препарат, чтобы защитить партнершу от беременности, но заняться любовью с ней не можешь — эрекции нет. Бросаешь пить — секс будет, но уже без защиты. Странная позиция, и, вероятно, пока о многом умалчивается», — комментирует изобретение Алексей Дмитриев.



Сообщения о том, что найдена мужская альтернатива женским оральным противозачаточным препаратам, появляются регулярно. Израильтяне заявляли об изобретенной чудо-таблетке, удаляющей из спермы белок, необходимый, чтобы женщина забеременела. Австралийцы сообщали о мужском контрацептиве, который «вшивается» под кожу и подавляет выработку сперматозоидов. Американцы разработали обратимый процесс блокировки семявыводящего канала у мужчин — вводили в него силиконовую пробку, которая не пропускала сперму, а когда надо было, пробка вынималась. Но все было мимо — революции в контрацепции не случилось до сих пор. Почему это так сложно?



«Противозачаточные таблетки для женщины придумали быстро, потому что у нее созревает одна, максимум две яйцеклетки в месяц. Подавить этот процесс намного проще, чем ежедневную выработку миллиардов сперматозоидов, — объясняет Алексей Дмитриев. — Да, есть метод мужской контрацепции — подкожное введение спиралей. Но и эти препараты, как только что представленные, влияют на гормональный фон — снижают уровень тестостерона в крови. Это непопулярный метод. На мой взгляд, именно у препаратов, оказывающих влияние на сперматогенез, есть надежда на будущее, в отличие от тех, что воздействуют на выработку гормонов».



Правда, пока в мире влияние на сперматогенез кардинальное, иначе его называют химической кастрацией. После ее применения не остается ни способных к оплодотворению сперматозоидов, ни эрекции. Поэтому, кстати, ее и используют для педофилов — чтобы лишить их и сексуального влечения, и возможности совершить половой акт.

По словам Алексея Дмитриева, чтобы помочь женщине избежать нежелательной беременности, у мужчин всего мира еще долго будет оставаться два способа — презерватив и стерилизация. При этом предложение о стерилизации в России воспринимается как оскорбление, а в Европе был период, когда мужчины, считающие, что выполнили свой репродуктивный долг, стерилизовались и даже носили значки с надписью «Я безопасен».



«Хирургический метод стерилизации — безвозвратный, иметь детей после нее мужчина не сможет, но зато его женщине не придется предохраняться, а на качество и количество секса это не влияет», — объясняет эндокринолог.

Запрос на мужскую контрацепцию исходит от женщин — они чувствуют несправедливость по отношению к себе и природы, и фарминдустрии, которые на них возложили всю ответственность за планирование семьи, за безопасный секс. Да, женские противозачаточные таблетки тоже имеют противопоказания и побочные эффекты, только с ними справиться проще, чем с теми препаратами, что до сих пор пытались создать для мужчин. Для них попытка предотвратить беременность партнерши имеет серьезные последствия.

«Первый этап исследования, о котором докладывали ученые, проводился почти со 100 участниками. Это маленькая выборка, проецировать его результаты на популяцию невозможно. А доберутся ли они до масштабных исследований — большой вопрос, — говорит эндокринолог Дмитриев. — Потому что достижение главной цели, которой они должны достичь, — снижение выработки тестостерона, — чревато серьезными последствиями. Тестостерон — мужской половой гормон, отвечающий за все мужское — волосы на голове и теле, мышечную силу, потоотделение. Когда снижается его выработка, появляются признаки гипогонадизма: у мужчины появляются женские черты — он толстеет, увеличивается грудь, уменьшается мышечная масса, появляется апатия — ничего не хочется, в том числе секса — влечение исчезает (либидо снижено), эрекции нет.



Кроме того, тестостерон — гормон, который защищает мужской организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Его искусственное понижение приводит к риску развития инсультов, инфарктов».

Как говорит врач, можно не сомневаться в том, что когда-нибудь придумают средство для мужской контрацепции. Только он не уверен, что мужчины будут его реально использовать.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

