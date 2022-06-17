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    Восьмикласснику на севере Петербурга предъявили за испорченную электронную сигарету. В ход пошли пистолет и газовые баллончики

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    2 комментария

    За сутки в Петербурге попались трое подростков, которые могли быть зачинщиками агрессивных споров из-за электронных сигарет. В них фигурировали перцовые баллончики и угрозы пистолетом и молотком.

    В полицию Приморского района накануне около 5 утра обратился местный житель, который рассказал, что его 15-летний сын чуть не стал жертвой «рэкетиров»-сверстников, стало известно «Фонтанке» 17 июня.

    По предварительной информации, 15 июня около пяти вечера на остановке у станции метро «Комендантский проспект» к восьмикласснику подошел знакомый с группой поддержки из шести человек. Якобы они стали требовать деньги за испорченный электронный испаритель, а зачинщик вытащил пистолет (либо муляж) и стал угрожать, что выстрелит школьнику в ногу, если тот закричит. Спутники тоже не отставали: двое из них достали перцовые баллончики и стали допытываться, где деньги.

    Подростку пришлось вместе с ними идти домой за деньгами, но компанию спугнул его отец, выходивший из лифта.

    К полудню на улице Маршала Новикова задержали одного из подозреваемых — 16-летнего одиннадцатиклассника. Семья у него полная и благополучная, на учетах не состоит, но за плечами школьника уже есть неприятная история: в 2020 году он с друзьями якобы пытался украсть из магазина товаров на четыре с лишним тысячи рублей.

    Подростка передали законному представителю под обязательство о явке, а история может стать уголовным делом.

    «Фонтанка» рассказывала, как днем раньше сверстники забрали у восьмиклассника электронную сигарету в Приморском районе, избили его, угрожали перцовыми баллончиками и требовали денег. Накануне на Коломяжском проспекте задержали двоих подозреваемых: 14-летнего и 15-летнего девятиклассников. Они учатся вместе, живут в полных, благополучных семьях. Старший приехал в Петербург в 2019 году из Кыргызстана.

    Этим двоим пока повезло меньше: уголовное дело о грабеже уже возбуждено, им могут избрать меру пресечения. Пока их передали представителям под обязательство о явке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    Да, да.. естественно эти школьники чистые и пушистые…. Тег: «онижедетиимжеможно»
    NoName1234
    Да, да.. естественно эти школьники чистые и пушистые…. Тег: «онижедетиимжеможно»….
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