Восьмикласснику на севере Петербурга предъявили за испорченную электронную сигарету. В ход пошли пистолет и газовые баллончики

За сутки в Петербурге попались трое подростков, которые могли быть зачинщиками агрессивных споров из-за электронных сигарет. В них фигурировали перцовые баллончики и угрозы пистолетом и молотком.
В полицию Приморского района накануне около 5 утра обратился местный житель, который рассказал, что его 15-летний сын чуть не стал жертвой «рэкетиров»-сверстников, стало известно «Фонтанке» 17 июня.
По предварительной информации, 15 июня около пяти вечера на остановке у станции метро «Комендантский проспект» к восьмикласснику подошел знакомый с группой поддержки из шести человек. Якобы они стали требовать деньги за испорченный электронный испаритель, а зачинщик вытащил пистолет (либо муляж) и стал угрожать, что выстрелит школьнику в ногу, если тот закричит. Спутники тоже не отставали: двое из них достали перцовые баллончики и стали допытываться, где деньги.
Подростку пришлось вместе с ними идти домой за деньгами, но компанию спугнул его отец, выходивший из лифта.
К полудню на улице Маршала Новикова задержали одного из подозреваемых — 16-летнего одиннадцатиклассника. Семья у него полная и благополучная, на учетах не состоит, но за плечами школьника уже есть неприятная история: в 2020 году он с друзьями якобы пытался украсть из магазина товаров на четыре с лишним тысячи рублей.
Подростка передали законному представителю под обязательство о явке, а история может стать уголовным делом.
«Фонтанка» рассказывала, как днем раньше сверстники забрали у восьмиклассника электронную сигарету в Приморском районе, избили его, угрожали перцовыми баллончиками и требовали денег. Накануне на Коломяжском проспекте задержали двоих подозреваемых: 14-летнего и 15-летнего девятиклассников. Они учатся вместе, живут в полных, благополучных семьях. Старший приехал в Петербург в 2019 году из Кыргызстана.
Этим двоим пока повезло меньше: уголовное дело о грабеже уже возбуждено, им могут избрать меру пресечения. Пока их передали представителям под обязательство о явке.