Угрожали молотком, забрали электронную сигарету. На проспекте Испытателей не смогли разойтись миром две компании подростков

Восьмиклассник стал жертвой «рэкета» со стороны сверстников в Приморском районе.
Ограбление случилось накануне около половины шестого возле ТК «Миллер» на проспекте Испытателей, стало известно «Фонтанке» 16 июня. В полицию позвонил 16-летний восьмиклассник и рассказал, что он с друзьями пережил неприятную встречу с двумя юношами примерно его возраста, похожими на иностранцев.
Якобы грабители прогуливались в большой компании (10–15 подростков), но отделились от группы, избили заявителя и его друзей, угрожали молотком и перцовым баллончиком, требовали денег, а в итоге забрали у одного из школьников электронную сигарету. Как рассказал ее хозяин, назвавшийся Ренатом человек просто положил девайс в карман, а на просьбу отдать ударил мальчика по лицу.
«Фонтанка» рассказывала о похожей истории: двоих школьников задержали по делу о хищении электронной сигареты у подростка на Сенной площади.