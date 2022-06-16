    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 12

    6 м/с, зап

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.66eur59.12
    Бракованные детиПетербуржец в пленуПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Угрожали молотком, забрали электронную сигарету. На проспекте Испытателей не смогли разойтись миром две компании подростков

    2357
    5 комментариев

    Восьмиклассник стал жертвой «рэкета» со стороны сверстников в Приморском районе.

    Ограбление случилось накануне около половины шестого возле ТК «Миллер» на проспекте Испытателей, стало известно «Фонтанке» 16 июня. В полицию позвонил 16-летний восьмиклассник и рассказал, что он с друзьями пережил неприятную встречу с двумя юношами примерно его возраста, похожими на иностранцев.

    Якобы грабители прогуливались в большой компании (10–15 подростков), но отделились от группы, избили заявителя и его друзей, угрожали молотком и перцовым баллончиком, требовали денег, а в итоге забрали у одного из школьников электронную сигарету. Как рассказал ее хозяин, назвавшийся Ренатом человек просто положил девайс в карман, а на просьбу отдать ударил мальчика по лицу.

    «Фонтанка» рассказывала о похожей истории: двоих школьников задержали по делу о хищении электронной сигареты у подростка на Сенной площади.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    Maik5
    Границы значит открыты? Иностранцы шалят.
    своих не бросаем
    это были французы и испанцы 100%
    MidNightWoodpecker
    "похожие. на иностранцев"
    финны, штоле? они могут.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close