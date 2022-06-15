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    Два месяца уголовный розыск искал подростков, которые отняли у десятиклассника электронную сигарету на Сенной площади

    3062
    7 комментариев

    Двоих школьников задержали сотрудники уголовного розыска главка совместно с коллегами из Адмиралтейского района после грабежа в отношении десятиклассника в центре Петербурга.

    17-летний петербуржец остался без электронного испарителя после встречи с тремя подростками у дома 2 по Сенной площади 25 февраля этого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня. Злоумышленники управились за восемь минут. Он обратился в полицию в начале марта, а уже 1 апреля было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, неопасного для жизни.

    Сотрудники полиции установили троих, которые могли быть причастны к преступлению, — всем по 15 лет, учатся в 8–9-х классах.

    Двоих 14 июня задержали, когда они выходили из дома. Еще одному удалось скрыться: он уехал за границу.

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    Комментарии (7)

    Светлана311283
    А у 17ти-летнего имеет право быть испаритель? То есть кроме воришек у полиции вопросов ни к кому не возникло?
    Две монеты
    3 месяца розыска, один из подозреваемых сбежал за границу... Звучит как убийство Немцова или Старовойтовой, но нет - это полиция борется со школотой.
    vic_5e4cd1938d1a8
    "всем по 15 лет .... одному удалось скрыться: он уехал заграницу"
    Сам взял и уехал заграницу ...
    На окраину что-ли?
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