Два месяца уголовный розыск искал подростков, которые отняли у десятиклассника электронную сигарету на Сенной площади

17-летний петербуржец остался без электронного испарителя после встречи с тремя подростками у дома 2 по Сенной площади 25 февраля этого года, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июня. Злоумышленники управились за восемь минут. Он обратился в полицию в начале марта, а уже 1 апреля было возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, неопасного для жизни.

Двоих школьников задержали сотрудники уголовного розыска главка совместно с коллегами из Адмиралтейского района после грабежа в отношении десятиклассника в центре Петербурга.

Сотрудники полиции установили троих, которые могли быть причастны к преступлению, — всем по 15 лет, учатся в 8–9-х классах.



Двоих 14 июня задержали, когда они выходили из дома. Еще одному удалось скрыться: он уехал за границу.

