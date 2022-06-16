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    «Вся спортивная элита тут». Ксения Шойгу на забеге ПМЭФ ответила на вопросы «Фонтанки»

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    13 комментариев

    Фонтанка.ру

    В Петербурге на Исаакиевской площади утром 16 июня стартовал забег SPIEF RUN — маршрут проходил через Зимний дворец, Мраморный дворец, Марсово поле, Спас на Крови и Невский проспект.

    В мероприятии участвовала глава офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» и дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу. Она на бегу ответила на несколько вопросов корреспондента «Фонтанки.ру».

    «Я себя чувствую отлично, уже почти три километра», — ответила Шойгу на вопрос о самочувствии на половине дистанции.

    Корреспондент «Фонтанки» спросил, участвует ли в забеге еще кто-нибудь из представителей элиты страны.

    «Конечно, вся спортивная элита тут: Столяров (спортивный блогер Андрей Столяров. — Прим. ред.), Нагорный (гимнаст и олимпийский чемпион (2021) Никита Нагорный. — Прим. ред.)», — ответила она.

    По ее словам, подобные спортивные мероприятия пройдут и в Кронштадте. «Забеги будут и старты, и набережная в 2,5 километра, конечно».

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    Комментарии (13)

    ПАТИОТ
    ржу, не могу. корова еще на бегу отвечает
    Инкогнито2021
    Ну и семейка ! дорвалась до кормушки
    252674901
    Ксения Шойгу-дочь генералиссимуса Шойгу будет строить в Кронштадте "Остров мечты" на миллиарды , но не свои , а бюджетные.За такие деньги можно не только пробежать, но и сплясать.Семейка Шойгу те ещё пилильщики!
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