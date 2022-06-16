«Вся спортивная элита тут». Ксения Шойгу на забеге ПМЭФ ответила на вопросы «Фонтанки»

Фонтанка.ру
В Петербурге на Исаакиевской площади утром 16 июня стартовал забег SPIEF RUN — маршрут проходил через Зимний дворец, Мраморный дворец, Марсово поле, Спас на Крови и Невский проспект.
В мероприятии участвовала глава офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» и дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу. Она на бегу ответила на несколько вопросов корреспондента «Фонтанки.ру».
«Я себя чувствую отлично, уже почти три километра», — ответила Шойгу на вопрос о самочувствии на половине дистанции.
Корреспондент «Фонтанки» спросил, участвует ли в забеге еще кто-нибудь из представителей элиты страны.
«Конечно, вся спортивная элита тут: Столяров (спортивный блогер Андрей Столяров. — Прим. ред.), Нагорный (гимнаст и олимпийский чемпион (2021) Никита Нагорный. — Прим. ред.)», — ответила она.
По ее словам, подобные спортивные мероприятия пройдут и в Кронштадте. «Забеги будут и старты, и набережная в 2,5 километра, конечно».