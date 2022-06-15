Лекарства, без которых не выжить. Виктории необходима помощь

У Виктории редкое заболевание — высокая лёгочная гипертензия, которая стала последствием порока сердца. Ей постоянно необходимо принимать лекарства. Но льготное обеспечение прекратилось, а прерывать терапию нельзя – от этого зависит её жизнь.



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Абазова Виктория, 29 лет.

Врождённый порок сердца, лёгочная гипертензия.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость 154 000 руб.

Вика с раннего детства любила город на Неве. Только поводом для поездки из Краснодара в Петербург стал не туризм, а спасение жизни.

У Виктории редкий врождённый порок сердца, аномалия развития сосудов. Говоря простым языком, она не может дышать. Не может ходить. Не может подняться по лестнице на один пролёт. Всё потому, что следствием врождённого порока сердца стало высокое давление в лёгочной артерии.



У здорового человека это давление не превышает 25 мм рт. ст. У Вики оно более 120. Это значит, что кровь большим потоком поступает в сердце, а оно не успевает его перекачивать дальше. И от этого, в буквальном смысле, раздувается до тех пор, пока не остановится.

Сразу после рождения Вику отвезли в Москву, где провели операцию на сердце по корректировке порока. Вроде бы всё пошло хорошо. Пока ей не исполнилось 16 лет. Именно тогда она начала синеть – руки, лицо, губы. Стало не хватать воздуха, появились отёки. Из жизнерадостной молодой девушки она почти за месяц стала человеком, который прикован к кровати. Даже просто почистить зубы для неё стало непреодолимой задачей. Родители начали искать причину и врачей, которые смогли бы вновь вернуть дочку к жизни и заново научить улыбаться.



И нашли. В ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» её приняли и провели полное обследование, придя к выводу, что виновником состояния является высокая лёгочная гипертензия – чрезмерное повышение давления в лёгочной артерии. Это заболевание достаточно редкое и полное спасение жизни может дать только трансплантация лёгких и сердца. Но эту операцию ещё нужно дождаться, ведь доноров не так много, как реципиентов.

Петербургские врачи нашли выход – лекарства, понижающие давление в лёгочной артерии, позволят не только дожить Вике до пересадки, но и жить практически полноценной жизнью. Вернуться к учёбе, прогулкам по любимому городу, радоваться солнцу и ночному небу.



Полтора года назад петербургский благотворительный фонд «Наташа», помогающий людям с такими патологиями, вместе с неравнодушными людьми, в том числе и читателями «Фонтанки», уже помогли Вике – была собрана необходимая сумма на курс терапии. После девушке удалось добиться льготного обеспечения препаратами. Но в апреле этого года выдача лекарств прекратилась. Без терапии состояние начало резко ухудшаться.



Сейчас Вика вновь пытается добиться льготного обеспечения, но на это нужно время, которого у неё нет. Фонд вновь просит оказать помощь – лекарства жизненно необходимы.

