«Слишком долго ждать!» Заказчики заграничных товаров массово требуют возврата денег от СДЭК Шопинга

Сотни тех, кто вложился в покупку иностранных брендов через новый сервис СДЭКа, уверяют, что слишком долго не могут получить заказанные товары. Владелец бизнеса говорит — будьте терпеливы, все вернем.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Поделиться Поделиться





Сервис доставки СДЭК Шопинг заработал в начале мая, как раз на волне усложнения логистики из недружественных стран. На сайте обещали цены приятно ниже, чем в среднем по России, и доставку в течение 21 дня. Но прошло уже полтора месяца, а у многих тишина: ни товара, ни трек-номера, ни возврата денег.



— Сделал заказ 7 мая на Samsung Galaxy S21/256 за 46 тысяч рублей с доставкой 28.05–04.06 в Московскую область. Написал в поддержку, на следующий день прислали номер заказа и сказали, что в ближайшее время заказ появится в ЛК, а после доставки в РФ на почту придёт письмо с трек-номером. С момента написания этого сообщения прошло 12 дней, в личном кабинете заказ по-прежнему не отображается, какой-либо новой инфы нет, — рассказал Михаил.



20 мая он понял, что ничего по заказу не меняется. Тогда Михаил решил выяснить, сколько людей попали в такую же ситуацию, и создал группу в телеграме.



К его удивлению, к группе один за другим начали присоединяться люди. Истории у всех похожи.

— 8 мая я заплатил за белый Iphone 13 Pro 256 90 тысяч рублей. Срок доставки был указан с 29 мая по 4 июня. Все время с момента оплаты статус заказа был «новый» и только через две недели изменился — показал, что «в обработке». 2 июня я задал техподдержке вопрос — где заказ? Его должны были привезти из Арабских Эмиратов. Сначала писали, что едет на их зарубежный склад. Обратился еще через два дня — из СДЭКа перезвонили, сказали, что у них проблемы на таможне какие-то. И я стал им везде писать, чтобы отменили заказ — слишком долго ждать! Уже появились магазинчики, где можно такой же товар купить дешевле, вот в чем дело, — рассказал «Фонтанке» Павел из Челябинска.



Многие из тех, с кем поговорила «Фонтанка», объяснили, что выбрали доставку СДЭКа за их наработанную годами репутацию.

— 7 мая заказал видеокарту, но уже почуял неладное, когда карточка товара пропала и из личного кабинета, и со страницы маркетплейса. Писал им постоянно на почту, всё время кормили завтраками и тем, что «тяжелая логистическая проблема, мы всё решаем», при этом говорили, что заказ уже выкуплен, нужно только подождать. В итоге вроде как 12 июня мне ответили, что зафиксирован отказ, ждите поступления чека возврата на следующей (получается уже этой) неделе, вот, сижу и жду, но пока не знаю, будут ли деньги. Видеокарта стоила мне 75 тысяч рублей, — рассказал «Фонтанке» пользователь с ником Virko.



К 14 июня на канал Михаила подписались 378 человек. Если грубо подсчитать, что каждый из них сделал заказ хотя бы на 50 тысяч рублей, получается, что где-то между прошлым и будущим только у участников этого канала зависли почти 19 миллионов рублей.

Засланцы

Так уверяют подписчики телеграм-канала Михаила, периодически на канал приходят граждане, которые говорят, что они добились возврата денег.

— Судя по всему, есть люди, которым деньги действительно возвращают, однако много и тех, кто также, как я, не может получить их. Пользователь Никита утверждал, что так же, как и мы, не мог добиться возврата через электронную почту, однако ему оформили возврат после общения со службой поддержки СДЭК во «ВКонтакте». Загвоздка в том, что единственным официальным каналом общения является именно электронная почта, — рассказал «Фонтанке» Петр.



Одного счастливчика по имени Альберт, кому удалось дождаться возврата денег, нашла и «Фонтанка». Он рассказал, что номер, по которому он дозвонился до СДЭКа и договорился о возврате, ему дала сотрудница, которая пришла улаживать конфликт в тот же самый чат активистов.

— Вначале сделал звонок в СДЭК Шопинг, потом написал письмо на электронную почту. Все заняло дней 5, — поведал Альберт.

Однако активисты в чате Михаила не верят в удачу счастливчиков и считают их засланцами, призванными кормить их «завтраками».



По номерам, указанным на сайте СДЭК Шопинга, удалось дозвониться и журналисту «Фонтанки». Но пользы от этого было мало.

На горячей линии сообщили, что для получения комментариев нужно писать на электронную почту компании. Но на момент подготовки материала ответа «Фонтанке» не прислали.



Что известно о СДЭК Шопинге

ООО «СДЭК.МАРКЕТ» зарегистрировано в июле 2019 года на проспекте Стачек в Ростове-на-Дону. Основным видом деятельности является «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». По итогам 2021 года компания показала выручку 10 миллионов рублей с чистым убытком в 9 миллионов.

19,6% доли СДЭК Шопинга владеет руководитель и основной бенефициар ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ» Леонид Гольдорт. Выручка этой компании в 2021 году — 22 млрд рублей.

«Это вранье полное»

По оценке Mobile Review, с начала работы 8 мая пользователи этого сервиса могли к началу июня заказать товаров на 1,3 млрд рублей.

«Фонтанка» дозвонилась до Леонида Гольдорта. Предприниматель посоветовал пользователям сервиса покупок набраться терпения — скоро все наладится:



— По поводу «не возвращают деньги» — это вранье полное. По поводу товаров — да, их доставить сложно, товары задерживаются, потому что логистика очень тяжелая сейчас, и мы единственные, кто ее, собственно, делает. По поводу возврата денег — это обман.

— Существуют чаты в телеграме, где люди обсуждают сложившуюся проблему. Вы хотели бы им что-то передать, как-то успокоить?

— Я бы хотел им передать, чтобы они были более терпеливыми — этим людям, вариантов других не существует. И у нас сроки по СДЭК Шопингу еще не истекли — там заявлено, если я правильно помню, 3–4 недели, первые заказы сделаны были 8 мая, и часть из них уже доставлены. Все заказы будут поставлены либо возвращены деньги, сто процентов так. Мы не бросим клиентов.

Леонид Гольдорт посоветовал по поводу возврата средств за оплаченные товары обращаться на электронную почту СДЭК Шопинга, он указан на сайте. Если от компании не будет ответа, можно обращаться напрямую в ООО «СДЭК-ГЛОБАЛ».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

