Финляндия демонтирует последнего Ильича. Памятник эпохе поедет в музей

Последний в Финляндии памятник Владимиру Ленину в городе Котка будет демонтирован и перенесен в музей «Кюменлааксо». Такое решение принял городской совет, сообщает 14 июня ТАСС.



Власти отметили, что предложение о сносе бюста поступило одновременно от городского совета и местных жителей, которые считают, что вождю русской революции «место в музее, а не на улице».

