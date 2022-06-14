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    Финляндия демонтирует последнего Ильича. Памятник эпохе поедет в музей

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    1 комментарий

    Последний в Финляндии памятник Владимиру Ленину в городе Котка будет демонтирован и перенесен в музей «Кюменлааксо». Такое решение принял городской совет, сообщает 14 июня ТАСС.

    Власти отметили, что предложение о сносе бюста поступило одновременно от городского совета и местных жителей, которые считают, что вождю русской революции «место в музее, а не на улице».

    Памятник Ленину в Котке появился в 1979 году. Это подарок от советского города Таллина, монумент был создан эстонским скульптором Матти Вариком.

    В средине мая Ленина снесли в финском городе Турку. Власти объяснили это тем, что подарок Ленинграда «провоцировал людей на негативные эмоции». После демонтажа отец финской независимости отправился в музей.

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    Комментарии (1)

    Antuan Rokanten
    Что же, это их законное право. Суверенная страна вправе сносить любые памятники и ставить новые любые памятники.
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