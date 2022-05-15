Финны упаковали Ильича в гроб. В Турку демонтируют подарок Ленинграда

Монумент с головой отца финской независимости снесут в Турку. «Фонтанка» узнала, как живётся каменным и металлическим Ильичам в городе его революции, которые почти не трогают власти, но любят вандалы.

Фото: скриншот YouTube Поделиться Поделиться









Власти финского Турку приняли решение демонтировать из центра города памятник Владимиру Ленину. НАТО ни при чём. Решение обосновали тем, что памятник вождю революции «вызывает у горожан сильные негативные реакции» после начала российской спецоперации на Украине. Это происходит несмотря на то, что именно при Ленине, как главе российского государства, Финляндия получила независимость от южного соседа. Бюст Ленина в Турку был подарком Ленинграда в конце 70-х. Автором является классик ленинградской скульптуры Михаил Аникушин. Сейчас заколоченный фанерой Ильич всё ещё ждёт демонтажа, несмотря на планы властей убрать его ещё в начале мая, сообщала местная пресса. «Пока только упаковали. В Турку ничего быстро не делают», — поясняют «Фонтанке» местные жители.



«Фонтанка» решила вспомнить, сколько Лениных было в Ленинграде, какого Ленина ваял Аникушин для Турку, а заодно узнать, что думают городские хранители Ильичей про случай в городе, который приостановил побратимство. Об этом мы поговорили с начальником отдела памятников и мемориальных досок Государственного музея городской скульптуры Екатериной Шишкиной.



— Екатерина Александровна, какое количество памятников Ленину было на момент конца советской власти?



— Первые памятники начали устанавливаться сразу после смерти Ленина. Это памятник у Финляндского вокзала, маленький памятник у Обуховского завода. К 100-летию со дня рождения вождя, в 1970 году в Ленинграде насчитывалось более 150 памятников. После устанавливалось еще по 1–2 в год. Пиком ленинианы в монументальном искусстве в нашем городе стала установка памятника на Московской площади, авторства Михаила Аникушина. С 1939 года часть памятников была передана в коллекцию Музея городской скульптуры. Сейчас у нас на учете состоит 18 памятников. Это работы крупных мастеров — Пинчук, Аникушин, Харламов, Ингал, Козлов. Это все авторские большие формы. Образ у Смольного авторства Козлова потом тиражировался по всей стране. У нас хранятся скульптуры и в запасниках.

— Они были убраны из публичного пространства после 1991 года?

— Да. Но у нас все памятники в сохранности. Например, перед зданием Музея истории города на Болотной был бюст Ленину, но, так как реконструировалось все пространство, поменялась вся концепция, он был передан музею и хранится в фондах.



— В Петербурге ни один монумент Ленину не был убран по политическим причинам?

— Ни один наш, музейный памятник по политической причине не демонтировали. Мы их, наоборот, сохраняем.

— Но ведь были и не только музейные памятники. Кто в городе убирал Ленина, потому что ему не нравился сам Ленин?

— Например, ведомственные территории. Там, где изначально планировался «Охта-центр», был Петрозавод. На его территории стоял памятник Владимиру Ильичу. Он был демонтирован. Но никакой политической подоплеки там нет. Потом у нас стоял памятник Ленин-учитель на проспекте Стачек, 9, он был установлен в 1931 году. В 1941 году он был перенесен на территорию «завода 379». Видите, Ленину все равно находится какое-то место! Потом он перешел в фонд музея, сейчас он временно передан в музей в Разливе. Там есть еще один, Харламовский.

— Если задаться целью и поискать место на карте города, где после 1991 гола Ленин появился, то Разлив — единственное место?

— Получается, да.

— Известно, когда и где был открыт последний памятник?



— Нет, такую информацию вам никто не даст.

— Почему?

— Пушкин — наше все, какое бы время не было. Это наш российский герой. Ленин тоже стоит в этом ряду. После пика не было государственных заказов для создания этих монументов. А раньше, например, на Московской площади государственный конкурс проводился в три этапа. Все было серьезно и ответственно.

— У нас периодически памятники становятся жертвами вандализма. Например, тот же памятник у Финляндского вокзала несколько лет назад повредили. Была громкая история. Можно сказать, что памятники Ленину один из главных объектов для таких неприятных инцидентов, которые будоражат создание хулиганов? Ленин — «чемпион»?

— Вы правы. Наши реставраторы наиболее часто устраняют акты вандализма на памятниках, бюстах, скульптурах Владимира Ильича Ленина. Я сразу же выехала к памятнику у Финляндского вокзала, это была 1 апреля, там была страшная непонятная зияющая дыра. Было расследование, которое до сих пор не закончено. Виновники не установлены. Еще при строительстве в Пушкине на Соборной площади был памятник. Вандализм был, когда памятник был скинут с постамента, он раскололся на три части. И дальше был построен собор. Три части памятника хранятся у нас в фонде, восстанавливать его очень сложно. Это делается из-за негативного отношения. В этом году памятники Ленина тоже лидируют, мы выезжали уже на два акта вандализма. На Каменноостровском проспекте на постаменте были желтой краской написаны всякие гадкие слова. И на углу улицы Ленина люди расписали постамент. В прошлом году был задержан вандал, который на памятнике Ленину около администрации Василеостровского района написал крупно «террорист». Выразил свое мнение к вождю. Судя по актам вандализма, Ленин до сих пор интересен.



— Чаще всего это надписи?

— Обливают краской, пишут на постаментах надписи, граффити.

— Когда вы убираете памятники, это сложная процедура для согласования? Или можно просто краску химией стереть?

— Полномочия на выезды у нас есть, есть и алгоритм, и методики удаления краски. Но есть случаи, например, когда постамент выполнен из гранита. Реставратор, конечно, удалит последствия, но современные краски в баллончиках впитываются в материал, приходится доудалять потом.

— Активность вандалов зависит от каких-то внешних причин?

— К 22 апреля активность повышается. В этом году обострение началось 19 апреля (Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля 1879 года. — Прим. ред.).

— В советском прошлом город часто дарил памятники городам-побратимам. Сколько Лениных было подарено таким образом?

— На нашем заводе «Монументскульптура» отливалось большинство памятников, которые потом разошлись по городам. Это десятки десятков копий.

— Работа Козлова была самая тиражируемая. Но чей Ленин был максимально похож на себя? Аникушина?



— Самые первые памятники — у Финляндского вокзала и на Обуховском заводе. Например, в мастерскую к Евсееву, который делал памятник у Финляндского вокзала, приходили рабочие, которые сами видели Ильича, его выступление на броневике. И они рассказывали, какой он, что у него было очень дорогое немецкое пальто и стоптанные ботинки. Это все добавлялось к образу. Тогда были сделаны прижизненные портреты Ленина, была фотохроника. Он был еще земной человек. А потом образ стал канонизироваться: большой лоб, добрые глаза. У Аникушина это уже человек, поднятый на высоту, Ленин-вождь.

— В Турку Ленин как раз уже из канонизированных, судя по всему. Это просто голова на камне, но у него очень строгий точеный взгляд.

— Это выверенные жесты, уже канонический Ленин: для красных уголков, собраний, площадей. Судя по всему это копия головы скульптуры, установленной на Московском проспекте, которая завершает лениниану Аникушина.



Фото: Медиапортал Государственного музея городской скульптуры Поделиться Поделиться









— Явно не тот Ленин, которого финны в свое время прятали. Тогда он был другой. Может потому и убирают?



— Конечно, здесь уже утрированные черты, мы изображаем не Ленина, который прячется в шалаше. Но все равно он молодой! Этого Ленина нельзя показывать пожилым, взрослым человеком.



Финский историк, который пожелал остаться неназванным, рассказал «Фонтанке», что само место установки ленинградского подарка в 70-е оказалось символичным. «Смешно то, что его установили напротив ресторана, где во время гражданской войны был штаб белых», — сказал эксперт.

— В музее обсуждают, когда в тех или иных странах сносятся памятники Ленину? Что коллеги по этому поводу думают?

— За всех говорить не могу, но, как сотруднику музея скульптуры, мне очень жалко, когда искусство попирается, несмотря на то, какое оно. Есть более цивилизованные и гуманные способы, если памятник не уничтожать, а найти ему новое место. У нас в свое время были демонтированы памятники Сталина, но нашли им место, это было распоряжение.

— В запасниках сегодня от Сталина что-то осталось? Или все было уничтожено?

— Есть небольшие модели одного бюста, но это не памятники. Это была политическая директива, и в одну ночь все памятники были убраны. Сохранились они или нет, неизвестно.

— Власти Турку говорят про свой памятник, что он «провоцировал людей на негативные эмоции, неоднократно становился темой общественных дискуссий». Готов бы был музей забрать этот памятник себе? Он уже в коробочке там стоит, как в гробу.

— Это должно быть распоряжение, мы сохраняем то, что вручил нам город. Вот у музея в Разливе была идея создания парка памятников Владимиру Ильичу Ленину, им это предложить было бы более уместно.



Фото: скриншот YouTube Поделиться Поделиться





— В бывших союзных республиках часто памятники убирали из центра и ставили куда-нибудь в парк. В Таллине все советские монументы поставлены в одном парке, симпатично встроены в инфраструктуру.

— И у нас в Москве есть «Музеон», где под открытым небом собраны самые разнообразные памятники. И, опять же, музей в Разливе.

— Ну то есть по идее мы могли бы подсказать финнам: смотрите на шалаш Ленина в Разливе. Хороший способ: прячем Ленина в лесу. Ведь для Финляндии Ленин человек, мягко говоря, важный. Он им независимость дал.

— Ну захотели финны, это их памятник. Может быть, посчитали, что хватит. У них, наверное, есть и другие герои. Хорошо, что не уничтожили его пока. История периодически пересматривается. Не хочу говорить про личность Ленина. Она в истории оставила свой след. Но искусство не должно гибнуть: памятник-то при чем. И на Украине памятники Ленина уничтожают, будем говорить откровенно. И все, что связано с советской символикой и идеалами. Это не первый случай, в Турку.



Леонид Лобанов, специально для «Фонтанки.ру»

P.S.: Памятники Ленину на Украине не только сносят, но и восстанавливают. В апреле в городе Геническ в Херсонской области одним из первых решений после установления контроля над городом со стороны российских войск стало восстановление распиленной на несколько частей скульптуры Владимира Ленина. Это происходит, несмотря на известную критику во стороны Владимира Путина решений Советской России времён Владимира Ленина по той же Украине. На этом фоне в Госдуму был внесён законопроект о возвращении в качестве государственного флага РФ — красного флага СССР, о чём «Фонтанке» ранее рассказывала автор инициативы, депутат Госдумы Анжелика Глазкова.



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