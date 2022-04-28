«Вызывает негативные реакции». Памятник Ленину в финском Турку решили снести из-за Украины

Власти финского города Турку решили демонтировать памятник Владимиру Ленину. Об этом 28 апреля сообщает портал Yle со ссылкой на администрацию.



Монумент вместе с мемориальной табличкой уберут с улицы Ауракату уже на этой неделе, пообещала мэр Минна Арве. Решение обосновали тем, что памятник вождю революции «вызывает у горожан сильные негативные реакции» после начала российской спецоперации на Украине.



Бюст Ленина — это подарок городу от Ленинграда, он был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Автором памятника является советский скульптор академик Михаил Аникушин. После демонтажа монумент отправят на хранение в музейные запасники. Объект периодически становился жертвой вандализма.

