«Вызывает негативные реакции». Памятник Ленину в финском Турку решили снести из-за Украины

Власти финского города Турку решили демонтировать памятник Владимиру Ленину. Об этом 28 апреля сообщает портал Yle со ссылкой на администрацию.
Монумент вместе с мемориальной табличкой уберут с улицы Ауракату уже на этой неделе, пообещала мэр Минна Арве. Решение обосновали тем, что памятник вождю революции «вызывает у горожан сильные негативные реакции» после начала российской спецоперации на Украине.
Бюст Ленина — это подарок городу от Ленинграда, он был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Автором памятника является советский скульптор академик Михаил Аникушин. После демонтажа монумент отправят на хранение в музейные запасники. Объект периодически становился жертвой вандализма.
В Финляндии есть несколько памятников основателю советского государства. В Хельсинки имя Ленина носит один из парков, а в Тампере работает музей Владимира Ильича.
Личность Ленина неразрывно связана с историей Финляндии. В конце 1917 года возглавляемый им Совет народных комиссаров признал независимость Суоми от России.