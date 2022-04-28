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    «Вызывает негативные реакции». Памятник Ленину в финском Турку решили снести из-за Украины

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    2 комментария

    Власти финского города Турку решили демонтировать памятник Владимиру Ленину. Об этом 28 апреля сообщает портал Yle со ссылкой на администрацию.

    Монумент вместе с мемориальной табличкой уберут с улицы Ауракату уже на этой неделе, пообещала мэр Минна Арве. Решение обосновали тем, что памятник вождю революции «вызывает у горожан сильные негативные реакции» после начала российской спецоперации на Украине.

    Бюст Ленина — это подарок городу от Ленинграда, он был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Автором памятника является советский скульптор академик Михаил Аникушин. После демонтажа монумент отправят на хранение в музейные запасники. Объект периодически становился жертвой вандализма.

    В Финляндии есть несколько памятников основателю советского государства. В Хельсинки имя Ленина носит один из парков, а в Тампере работает музей Владимира Ильича.

    Личность Ленина неразрывно связана с историей Финляндии. В конце 1917 года возглавляемый им Совет народных комиссаров признал независимость Суоми от России.

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    Комментарии (2)

    Ксюха Фантик
    А ведь прошло всего сто лет. Была История и нет. Легко забыть свои азы, покорно при́няв ИХ узы́.
    Дежурный по объединению
    Пусть нам его отдадут. Мы его в световом зале московского вокзала поставим.
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