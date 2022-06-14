В России создали биоупаковку для моторного масла — она выглядит как обычная пластиковая, но разлагается в 20 раз быстрее

В компании «Газпром нефть» разработали технологию для производства экологичной упаковки для моторных масел. Упаковка утилизируется всего за 20 лет, а не за 400, как обычный пластик.

Биоканистра ничем внешне не отличается от обычной пластиковой упаковки и обладает ее потребительскими свойствами. Специальный бионаполнитель, который входит в ее состав, позволяет упаковке сохранять прочность в течение всего срока годности масла, а затем способствует ее полному разложению в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды.