В России создали биоупаковку для моторного масла — она выглядит как обычная пластиковая, но разлагается в 20 раз быстрее

В компании «Газпром нефть» разработали технологию для производства экологичной упаковки для моторных масел. Упаковка утилизируется всего за 20 лет, а не за 400, как обычный пластик.
Биоканистра ничем внешне не отличается от обычной пластиковой упаковки и обладает ее потребительскими свойствами. Специальный бионаполнитель, который входит в ее состав, позволяет упаковке сохранять прочность в течение всего срока годности масла, а затем способствует ее полному разложению в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды.
Новая упаковка уже прошла лабораторное тестирование на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
«Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки было проведено впервые — мы не нашли похожего опыта нигде в мире, — отметил Петр Пантюхов, заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова», — в результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти» подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет, при этом прочность упаковки сохранилась».
Выпуск тестовой партии масла в новых экологичных канистрах планируется на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти». «Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке, — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы». — Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения».