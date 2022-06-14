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    Экология

    В России создали биоупаковку для моторного масла — она выглядит как обычная пластиковая, но разлагается в 20 раз быстрее

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    2 комментария

    В компании «Газпром нефть» разработали технологию для производства экологичной упаковки для моторных масел. Упаковка утилизируется всего за 20 лет, а не за 400, как обычный пластик.

    Биоканистра ничем внешне не отличается от обычной пластиковой упаковки и обладает ее потребительскими свойствами. Специальный бионаполнитель, который входит в ее состав, позволяет упаковке сохранять прочность в течение всего срока годности масла, а затем способствует ее полному разложению в естественных условиях при воздействии солнечного света, кислорода и воды.

    Новая упаковка уже прошла лабораторное тестирование на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

    «Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки было проведено впервые — мы не нашли похожего опыта нигде в мире, — отметил Петр Пантюхов, заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова», — в результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти» подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет, при этом прочность упаковки сохранилась».

    Выпуск тестовой партии масла в новых экологичных канистрах планируется на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти». «Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке, — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы». — Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения».

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    Комментарии (2)

    Zdobsi
    А я бы сначала начал выпускать моторные масла нормальные. Что в эту упаковку наливать-то будем? Масла отечественные сначала надо, а наливать хоть из бочек можно. Было б что наливать.
    своих не бросаем
    в нормальных странах есть такое понятие переработка...
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