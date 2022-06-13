Остров шаманов, пантовые ванны и салат из папоротника. Ловим «высокие вибрации» на Байкале с парой бутылок водки в запасе

Почистить энергетику, посетив остров шаманов, отведать буузов с салатом из папоротника и ощутить на себе весь кайф «спа по-сибирски». «Фонтанка» узнала, можно ли экономно отдохнуть на Байкале и как в этом помогут предварительно запасенные бутылка-две «огненной воды»?

Листвянка Фото: Екатерина Осокина Листвянка Фото: Екатерина Осокина Листвянка Фото: Екатерина Осокина Листвянка Фото: Екатерина Осокина Листвянка Фото: Екатерина Осокина Поделиться Поделиться





Когда и на сколько лучше ехать на Байкал летом?

Чтобы отдых на Байкале удался, с погодой должно повезти. Не зря существует поговорка: собираясь на Байкал, не забудь взять с собой телогрейку и купальник. Онлайн-турагент «Курортник.ру» Екатерина Осокина уверяет, лучшее время для отдыха — с середины июля до середины августа: в мелких бухточках вода достаточно прогревается, чтобы там захотелось купаться. А вот продолжительность отдыха здесь у каждого своя.



— Байкал — очень энергетически сильное место: многим иркутянам достаточно провести там пару уик-эндов и получить заряд на год вперёд. Я и сама, когда жила в Иркутске, не ездила в отпуск за рубеж — в этом просто не было необходимости. Мои родственники ежегодно ездят на Байкал минимум на 3 недели, путешествуя вдоль побережья и проживая в палатке, и им не хватает времени насладиться красотой и впитать энергетику — настолько она близка им, — рассказывает Екатерина Осокина. И сразу же предупреждает, кому-то такие «высокие вибрации» могут просто не подойти: — Мою туристку в 20-х числах мая пришлось возвращать раньше окончания тура. Она — эзотерик, и запрос у нее был на тур «по местам силы». В результате она не вынесла энергетики и со словами: «Байкал меня не принял» — попросила срочно её эвакуировать. Сейчас подбираем ей тур на Алтай.

Средняя продолжительность тура дней 10. Это и насыщенная экскурсионная программа, и возможность отдохнуть пару-тройку дней на турбазе или в отеле.

Сколько в среднем стоит тур на Байкал с вылетом из Петербурга?

На данный момент из Санкт-Петербурга можно отправиться в насыщенный экскурсионный тур «Байкальская кругосветка» на 9–10 ночей. Стоимость — от 214 тыс. руб. за двоих. Перелёт и экскурсионное сопровождение включены в стоимость тура.

Есть более спокойные варианты — тур от 9 ночей без экскурсионной программы. Цены стартуют от 77 тыс. руб. на двоих с перелётом и проживанием на базе отдыха (от 2*) без завтраков.



Как добраться до Байкала самостоятельному путешественнику из Петербурга?

Способов несколько:

Перелет с пересадкой в Москве или Новосибирске с достаточно короткой стыковкой (~ 4 часа). Стоимость — от 18 тыс. руб. туда-обратно на июль — август и от 29 тыс. руб. без пересадок (полёт ~ 6–6,5 часа).

Прямого поезда до Иркутска нет. Можно доехать до Екатеринбурга за 34 часа (4,3 тыс. руб. — плацкартный тариф; 7,8 тыс. руб. — купе). Из Екатеринбурга в Иркутск путь не близкий: от 55 часов (7 тыс. руб. — плацкарт; 10 тыс. руб. — купе). Все тарифы в одну сторону.



Из Иркутска до Ольхона можно добраться на рейсовом автобусе № 553 за 750 руб. либо частным перевозчиком «Ольхон-экспресс» за 1,5 тыс. руб. Время в пути составит примерно 6 часов. До Листвянки добраться можно за 1,5 часа как на рейсовом автобусе (стоимость от 120 руб.), так и на частном транспорте.



Усть-Баргузин и Змеевая бухта Фото: Екатерина Осокина Усть-Баргузин и Змеевая бухта Фото: Екатерина Осокина Усть-Баргузин и Змеевая бухта Фото: Екатерина Осокина Усть-Баргузин и Змеевая бухта Фото: Екатерина Осокина Поделиться Поделиться





Какие есть популярные места Байкала для летнего отдыха?



Для «пляжного отдыха» — это залив Малое море с его множеством закрытых бухт. Кое-где есть водные развлечения: бананы, мотоциклы и горки. На берегу часто располагаются «мобильные» бани. Это особый вид удовольствия — после парения нырнуть в прохладные воды Байкала.



— Горячинск знаменит своим многокилометровым песчаным пляжем и горячими целебными источниками. Ольхон — это остров шаманов. Здесь расположены сакральные места силы: скала Шаманка (мыс Бурхан), остров Огой, мыс Хобой и многие другие, — делится локациями Екатерина Осокина.

Популярны среди отдыхающих и тёплые озёра на реке Снежной близ Выдрино. Вода в них прогревается до 31 градуса благодаря геотермальным источникам Байкала. Именно здесь растут черные реликтовые тополя — они впечатляют своим размером — чтобы обхватить один ствол, придется организовать хоровод из 4–5 человек. А еще летом здесь очень низкое и очень звездное небо и воздух, который «можно пить». Заслуживают отдельного внимания «Ворота Байкала» — Листвянка. Именно здесь находится исток вытекающей из озера реки Ангары. Есть нерпинарий, где можно вблизи посмотреть на эндемиков Байкала — милых нерп. Также прямо на берегу расположен дайвинг-центр.



Скала Шаманка, мыс Бурхан Фото: Екатерина Осокина Скала Шаманка, мыс Бурхан Фото: Екатерина Осокина Скала Шаманка, мыс Бурхан Фото: Екатерина Осокина Поделиться Поделиться





Где остановиться — от очень дорого до очень дешево?

К сожалению, качественных отелей с достойным уровнем сервиса в регионе немного. В основном здесь турбазы и кемпинги, которые можно разделить на две категории — «эконом» и «комфорт».

Турбазы категории «эконом» — это маленькие летние домики, набор услуг здесь минимальный. Как правило, удобства на территории, отдельно стоящий платный душ, обустроенные беседки и места для барбекю, где можно приготовить свежепойманного омуля (еще один эндемик Байкала).



— Идеальный отдых для тех, кто предпочитает активную передышку на природе, домашнюю еду, душевное общение и песни под гитару у костра. Таких баз огромное множество. Мне понравились «Чайка» и «Ранчо Лагуна», — рассказывает Екатерина Осокина.

На турбазах категории «комфорт» набор услуг больше: удобства в номере, бассейн, детские игровые площадки, питание «европейского уровня», бильярд и сауна. К таким базам относятся, например, «Наратэй», «Баяр», «Эльдорадо» и «Мир Байкала» с пантовыми ваннами под открытым небом. Стоимость отдыха в последнем начинается от 3,5 тыс. руб. за ночь.



Отелями VIP-класса (да-да, здесь есть и такие) считаются гостевой дом «Царское подворье», сибирская резиденция «Лёд» и вилла «Байкал Престиж». К услугам гостей здесь открытые бассейны и спа-комплексы с сибирской банькой, хамамом и молодильными чанами, рестораны авторской кухни, где блюда для гостей готовятся по персональному меню, теннисные корты и другие развлечения.

Уникальный формат для Байкала — шикарный комфортабельный глэмпинг «Долина мечтателей», расположенный недалеко от поселка Листвянка. Это максимально комфортное единение с природой. Работает даже зимой, а для комфортного сна здесь предусмотрены одеяла с подогревом.

Самый экономичный вариант — размещение в палатке. Иногда за небольшую плату их ставят на специально оборудованных местах или даже во дворах жителей, если останавливаться в посёлках вроде Сахюрта (МРС), Куркут, Сарма.



Тёплые озёра Фото: Екатерина Осокина Тёплые озёра Фото: Екатерина Осокина Тёплые озёра Фото: Екатерина Осокина Тёплые озёра Фото: Екатерина Осокина Тёплые озёра Фото: Екатерина Осокина Поделиться Поделиться





Куда податься ищущему умиротворения интроверту?

За уединением и красивыми пляжами с палатками можно смело ехать на полуостров Святой Нос. Здесь есть прекрасный пляж Малая Карга. Также можно остановиться в бухтах Кресты или Окуневая.



Посёлок Энхалук — одно из самых красивых мест на Байкале, которое славится безветренной солнечной погодой, песчаными пляжами, живописной природой и хорошей инфраструктурой.

— Там есть турбаза, но многие туристы, добравшиеся до таких первозданных мест, ставят палатки среди природы в лесу в окрестностях курорта, — рассказывает Екатерина Осокина.



Как сделать отдых немного дешевле?

Самостоятельному путешественнику тур можно забронировать в турагентстве Иркутска. Как правило, у них прямые контракты и договоренности напрямую с базами отдыха, и отдых выйдет чуть дешевле. В стоимость тура будет включен трансфер до базы отдыха/отеля, где чаще всего есть мини-кухня — плитка и холодильник. Поэтому, набив рюкзак провизией, можно существенно сэкономить.

Но есть и еще один маленький лайфхак:

— Коренная народность Байкальского побережья — буряты. Частенько (практически всегда) они меняют выловленных омулей на… водку. Если они озвучили ее в качестве цены, уговорить их на деньги будет практически невозможно. Поэтому, направляясь на отдых на Малое море, Ольхон или прилегающие к ним территории, в запасе необходимо иметь пару бутылок, — подсказывает Екатерина Осокина.



Горячинск Фото: Екатерина Осокина Горячинск Фото: Екатерина Осокина Горячинск Фото: Екатерина Осокина Горячинск Фото: Екатерина Осокина Горячинск Фото: Екатерина Осокина Горячинск Фото: Екатерина Осокина Поделиться Поделиться



