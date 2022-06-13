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    Петербуржцы пока не узнают, вкусно ли в новом McDonald's. «Вкусно – и точка» пока не открылись, несмотря на анонс в СМИ

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    Информация об открытии 13 июня заведений «Вкусно — и точка», обновленной сети ресторанов быстрого питания McDonald's, в Петербурге на проверку оказалась неправдой.

    Накануне СМИ распространили анонс открытия в Петербурге пяти ресторанов сети «Вкусно — и точка» в Петербурге по адресам Каменноостровский, 39А, Средний проспект В. О., 29, лит А, Московский проспект, 195, лит А, Большая Морская улица, 11, лит А и улица Рубинштейна, 2/45. издания ссылались на информацию из паблика сети ресторанов во «ВКонтакте», однако в нем сведения об открытии точек в Петербурге отсутствуют: в списках только адреса в Москве и Московской области.

    Как рассказали читатели «Фонтанки», рестораны на Каменноостровском и Московском проспектах закрыты, признаков подготовки к открытию найти не удалось. По телефону по первому адресу на вопрос об открытии сообщили: «Это не у нас», на втором телефон недоступен. Аналогично не работает телефон и в ресторане на Среднем проспекте Васильевского острова. В заведении на Рубинштейна не ответили на звонок.

    В ресторане на Большой Морской улице редакции подтвердили, что открытие сегодня не запланировано. На просьбу уточнить, когда же двери заведения распахнуться, прокомментировали: «Нет такой информации».

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    12 июня, в День России, обновленный McDonald's под названием «Вкусно – и точка» начал работать в Москве. «Фонтанка» побывала во флагманском ресторане на Пушкинской площади и оценила ажиотаж.

    Ранее мы рассказывали, что первые заведения в Петербурге должны открыться в 20-х числах июня.

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