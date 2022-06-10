Один на крыше, другой в кювете. На «Сортавале» — ДТП с пострадавшими

Серьезная авария произошла на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти вечером 10 июня. Несколько человек получили травмы.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На 32-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в направлении Ленобласти столкнулись два попутных легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что участниками ДТП стали Peugeot и «Нива». Первый от удара опрокинулся на крышу, а вторую выкинуло за отбойник в кювет.
По предварительных данным, в результате ДТП пострадали три человека. Подробности произошедшего уточняются.