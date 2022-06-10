    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd58.39eur62.09
    Как выглядит дом НевзороваКто исправит брак в метроКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Один на крыше, другой в кювете. На «Сортавале» — ДТП с пострадавшими

    912
    обсудить

    Серьезная авария произошла на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти вечером 10 июня. Несколько человек получили травмы.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На 32-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в направлении Ленобласти столкнулись два попутных легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На фото с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что участниками ДТП стали Peugeot и «Нива». Первый от удара опрокинулся на крышу, а вторую выкинуло за отбойник в кювет.

    По предварительных данным, в результате ДТП пострадали три человека. Подробности произошедшего уточняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close