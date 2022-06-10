Куда пойти 10–13 июня: Stereoleto, абордаж на Неве, сирень в Павловске и балы в честь Петра Первого

Длинные июньские выходные обещают выдаться на редкость музыкальными: в «Севкабель Порту» и в Музее стрит-арта, хоть и с потерями из-за «вынужденных отмен», выступают известные артисты, а академическую музыку играют прямо на улицах. Подсказываем, какие события не пропустить.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Актуальное Петровские танцы — в Летнем саду

12 июня, с 12:00 до 18:00, 0+

Летний сад в воскресенье станет «Петровским парадизом» — с музыкой и танцами в боскете перед памятником Крылову. В Русском музее напоминают, что Петр I очень любил это место и проводил достаточно времени в Летнем саду. В нескольких точках установили шатры, где будут проходить мастер-классы. Конечно, на темы из тех областей, которые наверняка бы полюбились правителю: кузнечного и флотского дел, инженерии. В боскете «Птичий двор» пройдут лекции про «флору и фауну» здешних мест.



Бои на парусниках — прямо в Неве

До 13 июня, 0+

На набережной Лейтенанта Шмидта все длинные выходные прорубают «Окно в Европу». В программе фестиваля с таким названием большое театрализованное шоу — абордажная битва, танцы в старинном стиле и лекторий с выступлениями ведущих историков: Бориса Кипниса, Бориса Мегорского, Марии Элькиной. Вход свободный. Точное время всех представлений — в анонсе.

Stereoleto даст жару

12 и 13 июня, 0+

Сезон масштабных фестивалей стартует со Stereoleto в «Севкабель Порту». На главной сцене артисты — как на подбор. В первый день — IOWA, Жанна Агузарова, Дайте танк(!), The Hatters и Shortparis, на следующий, среди прочих, Найк Борзов и Леонид Агутин. Как и сообщалось до этого, на Stereoleto не приедет Манижа. За пацифистскую позицию певице устроили травлю в социальных сетях и написали на неё заявления в МВД.



Сапы, каноэ и байдарки заполонят Неву 11 июня, 7:00, 6+ У любителей активного отдыха и водных развлечений есть шанс объединить два в одном и поучаствовать в гребном марафоне. По правилам, нужно выбрать одну из дистанций: 6, 40 или 68 километров. Старт — на разных площадках, финиш — у Петропавловской крепости. Участвовать разрешено абсолютно на любых плавсредствах — сапах, байдарках, каноэ. Главное — уложиться в 10 часов и вовремя добраться до конечной точки. Подробности тут.

«Бегущий город» покажет «Трамвайные сны»

11–12 июня, 22:00, 18+ «Бегущий город» — международный проект-фестиваль соревнований по городскому ориентированию. Участники передвигаются от точки до точки и вместе с тем постоянно узнают что-то новое, разгадывая загадки, притаившиеся в архитектуре и бытовой жизни города. В ночь с субботы на воскресенье настанет время игры «Трамвайные сны». Она пройдёт на Васильевском острове. Для участия лучше всего набрать команду, обязательно зарегистрироваться и отправиться в путь. Организаторы просят учитывать, что раздаточные материалы на старте возможно получить ровно до 1:00. Дополнительные инструкции будут на сайте и в паблике фестиваля во «ВКонтакте».

В театрах

Спектакли покажут Петра по-новому

До 24 июня

Практически до конца месяца на разных театральных площадках проходит фестиваль «И памяти твоей, Великий Пётр…» В дни празднования 350-летия со дня рождения императора спектакли об эпохе, о нём самом и даже его снах ставят как петербургские актёры, так и их коллеги из других городов. На основной сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» спектакль «Шут Балакирев» (16+) в жанре придворной комедии по пьесе Григория Горина 10 июня показывает Тамбовский молодежный театр. Зрителей в зал пустят в 19:00. Практически одновременно — в 19:30 — на малой сцене артисты Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина сыграют зарисовку по пьесе Эвы К. Матиссен «Царь PIOTR» (16+). Сны тут тесно переплетены с реальностью.



«Петр I, или Невероятные приключения русского царя» Фото: spbopera.ru Поделиться Поделиться





Театр вышел за пределы сцены и уехал в Выборг

C 11 до 13 июня, 0+

Театр «На Литейном» и Выборгский замок объединили усилия, чтобы организовать фестиваль актёрского мастерства «Адаптация». Каждый день во дворе крепости актёры играют популярные представления, а в библиотеке Аалто добавляют теории. Сцены из романа Дмитрия Мережковского «Антихрист. Пётр и Алексей» в первый день в 18:00 публике представит режиссёр Сергей Морозов. В это же время 13 июня гуляющие увидят постановку «Тот самый М.» по пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».



Любовь и встречи от классика-драматурга «оживут» через музыку

11 июня, 19:15, 16+

Из истории о любовниках, которые встречаются раз в год на протяжении долгих лет, но не чувствуют себя готовыми бросить семьи, в театре «Легенда» сделали спектакль «в духе лучших бродвейских постановок». Первоначально историю о двоих, которые могли бы получить всё, о чём мечтают, в лице друг друга, в пьесе «Там же, тогда же» рассказал канадский драматург, номинант на премии «Тони» и «Оскар» Бернард Слэйд. В постановке «Я тоже тебя люблю» драматическую составляющую сюжета режиссёр Саша Сергеев усилил классической музыкой. Вместе с героями зрители будут думать о случайностях и чувствах под песни Фрэнка Синатры, Boney M, The Beatles, Элвиса Пресли и Нины Симон.



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Послушать музыку и потанцевать

В Мариинском выступает Мацуев

12 июня, 20:00, 6+

На второй сцене Мариинского театра симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева играет Вторую симфонию Сергея Рахманинова, сюиты из оперы «Млада» Римского-Корсакова и из балета «Жар-птица» Стравинского. Завершится вечер Концертом для фортепиано с оркестром № 3 до мажор Прокофьева, солистом в котором и выйдет Денис Мацуев.



Павловск взорвался сиренью

11 и 12 июня, 0+

Пока сирень ещё на пике цветения, в музее-заповеднике «Павловск» устраивают праздник ретромелодий и ботаники. Среди приглашённых на «Сиреневый променад» музыкантов — арфистка, лауреат международных конкурсов Алсу Мусина и инструментальное трио Atteso в составе флейтистки Инны Черепановой, гитариста Михаила Кашеутова и виолончелиста Кирилла Таченко. Между выступлениями предлагается сходить на экскурсию по лучшим «островкам» с цветущей сиренью



Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Отличный Fest» веселит тем, что осталось

11 и 12 июня, 0+

В Музее стрит-арта — своя вечеринка. Организаторы «Отличного Fest’а» в числе прочих пригласили группу «Аффинаж». Тут же выступят Sirotkin, Zotolo, «Дешевые драмы», «Папин Олимпос», «Ритуальные услуги». Пространство музея условно разделили на три зоны согласно музыкальному вайбу: будут «Драйв», «Романтика» и «Молодость». Портит праздник только то, что, как и в случае со Stereoleto, ведущие артисты не смогут выступить, как планировали. В последний момент «по независящим обстоятельствам» отменились шоу хедлайнеров Anacondaz, «Кис-Кис», Алёны Швец и dora. Их «замена» пока неизвестна.



K30 приглашает расслабиться

11 и 12 июня, 18+

В K30 на Васильевском в этот уик-энд веселье. В 23:00 на площадке выступают вживую звезды Thomas Mraz, проект Lovanda и электронщики. На следующий день музыка заиграет на несколько часов раньше, уже с 18:00. Вход будет свободным для всех. В лайн-апе — молодые петербургские артисты.

Классика переместилась с Дворцовой к Летнему саду

11 июня, 21:00, 21+

Субботним вечером заслуженный коллектив России — Академический симфонический оркестр Филармонии соберётся на улице, у стен Михайловского замка, и исполнит Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Доницетти, Глиэра и Петрова. За дирижёрским пультом окажется Артём Абашев, вокальные партии исполнят солистка Мариинского театра меццо-сопрано Екатерина Сергеева и бас Алексей Тихомиров. Концерт «Ода Петру Великому» будет познавателен — в перерывах между частями слушателям расскажут о петровских временах и «поворотных точках» эпохи.



Фото: Николай Круссер, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Узнать новое

Железные дороги проведут к прошлому

С 9 июня, 6+



В музей железных дорог России стоит зайти ради выставки о строительстве первой железнодорожной сети в стране. Часть экспонатов посвящена открытию профильных училищ и обучению инженерному делу. Как это происходило, показано через открытки и фотокарточки.

Искусство поставят на место

12 июня, 18:30, 16+

Говорить об искусстве как о «ступени в системе философии» вечером в воскресенье в Медиахолле Библиотеки им. Маяковского собирается доктор философских наук Андрей Муравьёв. Рассудит, как искусство соотносится с правом и моралью. Вход по регистрации.

На экране

Битов и Габриадзе мысленно «убегут» к Пушкину

С 6 июня, 12+

«Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег» — чудесный документальный фильм в жанре анимадок режиссёра Аси Гусевой. В одной картине ей удалось объединить последние прижизненные интервью писателя-классика, автора романа «Пушкинский дом» Андрея Битова и сказочника, основателя Тбилисского театра марионеток, автора сценариев к «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе. Они были большими друзьями, и в фильме продолжают когда-то начатый разговор о литературе и значении творчества Пушкина. На кадры наложена анимация — рисунки в стиле Резо и графика самого классика.



Фото: Кадр из фильма «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег»/режиссёр Ася Гусева Поделиться Поделиться





Герои Томаса Яна снова отправятся к морю

с 9 июня, 16+

В прокат возвращается «Достучаться до небес» Томаса Яна — классическая драма о смертельно больных людях, которые решают использовать оставшееся время так, как на самом деле им хочется. В этом году ленте исполняется 25 лет.

«Русская симфония» покажет то, что вокруг

11 июня, 16:00, 16+

В субботу на «Ленфильме» покажут «Русскую симфонию» Константина Лопушанского. Притчу на тему Страшного суда в декорациях России образца 1994 года после сеанса со зрителями обсудит сам режиссёр.



Фото: кадр из фильма «Русская симфония» реж. Константин Лопушанский Поделиться Поделиться



