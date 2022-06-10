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    Куда пойдем сегодня

    Куда пойти 10–13 июня: Stereoleto, абордаж на Неве, сирень в Павловске и балы в честь Петра Первого

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    Длинные июньские выходные обещают выдаться на редкость музыкальными: в «Севкабель Порту» и в Музее стрит-арта, хоть и с потерями из-за «вынужденных отмен», выступают известные артисты, а академическую музыку играют прямо на улицах. Подсказываем, какие события не пропустить.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив
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    Актуальное

    Петровские танцы — в Летнем саду

    12 июня, с 12:00 до 18:00, 0+

    Летний сад в воскресенье станет «Петровским парадизом» — с музыкой и танцами в боскете перед памятником Крылову. В Русском музее напоминают, что Петр I очень любил это место и проводил достаточно времени в Летнем саду. В нескольких точках установили шатры, где будут проходить мастер-классы. Конечно, на темы из тех областей, которые наверняка бы полюбились правителю: кузнечного и флотского дел, инженерии. В боскете «Птичий двор» пройдут лекции про «флору и фауну» здешних мест.

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    Бои на парусниках — прямо в Неве

    До 13 июня, 0+

    На набережной Лейтенанта Шмидта все длинные выходные прорубают «Окно в Европу». В программе фестиваля с таким названием большое театрализованное шоу — абордажная битва, танцы в старинном стиле и лекторий с выступлениями ведущих историков: Бориса Кипниса, Бориса Мегорского, Марии Элькиной. Вход свободный. Точное время всех представлений — в анонсе.

    Stereoleto даст жару

    12 и 13 июня, 0+

    Сезон масштабных фестивалей стартует со Stereoleto в «Севкабель Порту». На главной сцене артисты — как на подбор. В первый день — IOWA, Жанна Агузарова, Дайте танк(!), The Hatters и Shortparis, на следующий, среди прочих, Найк Борзов и Леонид Агутин. Как и сообщалось до этого, на Stereoleto не приедет Манижа. За пацифистскую позицию певице устроили травлю в социальных сетях и написали на неё заявления в МВД.

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    Сапы, каноэ и байдарки заполонят Неву

    11 июня, 7:00, 6+

    У любителей активного отдыха и водных развлечений есть шанс объединить два в одном и поучаствовать в гребном марафоне. По правилам, нужно выбрать одну из дистанций: 6, 40 или 68 километров. Старт — на разных площадках, финиш — у Петропавловской крепости. Участвовать разрешено абсолютно на любых плавсредствах — сапах, байдарках, каноэ. Главное — уложиться в 10 часов и вовремя добраться до конечной точки. Подробности тут.

    «Бегущий город» покажет «Трамвайные сны»

    11–12 июня, 22:00, 18+

    «Бегущий город» — международный проект-фестиваль соревнований по городскому ориентированию. Участники передвигаются от точки до точки и вместе с тем постоянно узнают что-то новое, разгадывая загадки, притаившиеся в архитектуре и бытовой жизни города. В ночь с субботы на воскресенье настанет время игры «Трамвайные сны». Она пройдёт на Васильевском острове. Для участия лучше всего набрать команду, обязательно зарегистрироваться и отправиться в путь. Организаторы просят учитывать, что раздаточные материалы на старте возможно получить ровно до 1:00. Дополнительные инструкции будут на сайте и в паблике фестиваля во «ВКонтакте».

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    В театрах

    Спектакли покажут Петра по-новому

    До 24 июня

    Практически до конца месяца на разных театральных площадках проходит фестиваль «И памяти твоей, Великий Пётр…» В дни празднования 350-летия со дня рождения императора спектакли об эпохе, о нём самом и даже его снах ставят как петербургские актёры, так и их коллеги из других городов. На основной сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» спектакль «Шут Балакирев» (16+) в жанре придворной комедии по пьесе Григория Горина 10 июня показывает Тамбовский молодежный театр. Зрителей в зал пустят в 19:00. Практически одновременно — в 19:30 — на малой сцене артисты Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина сыграют зарисовку по пьесе Эвы К. Матиссен «Царь PIOTR» (16+). Сны тут тесно переплетены с реальностью.

    «Петр I, или Невероятные приключения русского царя»
    «Петр I, или Невероятные приключения русского царя»Фото: spbopera.ru
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    Театр вышел за пределы сцены и уехал в Выборг

    C 11 до 13 июня, 0+

    Театр «На Литейном» и Выборгский замок объединили усилия, чтобы организовать фестиваль актёрского мастерства «Адаптация». Каждый день во дворе крепости актёры играют популярные представления, а в библиотеке Аалто добавляют теории. Сцены из романа Дмитрия Мережковского «Антихрист. Пётр и Алексей» в первый день в 18:00 публике представит режиссёр Сергей Морозов. В это же время 13 июня гуляющие увидят постановку «Тот самый М.» по пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен».

    Любовь и встречи от классика-драматурга «оживут» через музыку

    11 июня, 19:15, 16+

    Из истории о любовниках, которые встречаются раз в год на протяжении долгих лет, но не чувствуют себя готовыми бросить семьи, в театре «Легенда» сделали спектакль «в духе лучших бродвейских постановок». Первоначально историю о двоих, которые могли бы получить всё, о чём мечтают, в лице друг друга, в пьесе «Там же, тогда же» рассказал канадский драматург, номинант на премии «Тони» и «Оскар» Бернард Слэйд. В постановке «Я тоже тебя люблю» драматическую составляющую сюжета режиссёр Саша Сергеев усилил классической музыкой. Вместе с героями зрители будут думать о случайностях и чувствах под песни Фрэнка Синатры, Boney M, The Beatles, Элвиса Пресли и Нины Симон.

    Фото: Предоставлено организаторами
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    Послушать музыку и потанцевать

    В Мариинском выступает Мацуев

    12 июня, 20:00, 6+

    На второй сцене Мариинского театра симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева играет Вторую симфонию Сергея Рахманинова, сюиты из оперы «Млада» Римского-Корсакова и из балета «Жар-птица» Стравинского. Завершится вечер Концертом для фортепиано с оркестром № 3 до мажор Прокофьева, солистом в котором и выйдет Денис Мацуев.

    Павловск взорвался сиренью

    11 и 12 июня, 0+

    Пока сирень ещё на пике цветения, в музее-заповеднике «Павловск» устраивают праздник ретромелодий и ботаники. Среди приглашённых на «Сиреневый променад» музыкантов — арфистка, лауреат международных конкурсов Алсу Мусина и инструментальное трио Atteso в составе флейтистки Инны Черепановой, гитариста Михаила Кашеутова и виолончелиста Кирилла Таченко. Между выступлениями предлагается сходить на экскурсию по лучшим «островкам» с цветущей сиренью

    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
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    «Отличный Fest» веселит тем, что осталось

    11 и 12 июня, 0+

    В Музее стрит-арта — своя вечеринка. Организаторы «Отличного Fest’а» в числе прочих пригласили группу «Аффинаж». Тут же выступят Sirotkin, Zotolo, «Дешевые драмы», «Папин Олимпос», «Ритуальные услуги». Пространство музея условно разделили на три зоны согласно музыкальному вайбу: будут «Драйв», «Романтика» и «Молодость». Портит праздник только то, что, как и в случае со Stereoleto, ведущие артисты не смогут выступить, как планировали. В последний момент «по независящим обстоятельствам» отменились шоу хедлайнеров Anacondaz, «Кис-Кис», Алёны Швец и dora. Их «замена» пока неизвестна.

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    K30 приглашает расслабиться

    11 и 12 июня, 18+

    В K30 на Васильевском в этот уик-энд веселье. В 23:00 на площадке выступают вживую звезды Thomas Mraz, проект Lovanda и электронщики. На следующий день музыка заиграет на несколько часов раньше, уже с 18:00. Вход будет свободным для всех. В лайн-апе — молодые петербургские артисты.

    Классика переместилась с Дворцовой к Летнему саду

    11 июня, 21:00, 21+

    Субботним вечером заслуженный коллектив России — Академический симфонический оркестр Филармонии соберётся на улице, у стен Михайловского замка, и исполнит Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Доницетти, Глиэра и Петрова. За дирижёрским пультом окажется Артём Абашев, вокальные партии исполнят солистка Мариинского театра меццо-сопрано Екатерина Сергеева и бас Алексей Тихомиров. Концерт «Ода Петру Великому» будет познавателен — в перерывах между частями слушателям расскажут о петровских временах и «поворотных точках» эпохи.

    Фото: Николай Круссер, фото предоставлено организаторами
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    Узнать новое

    Железные дороги проведут к прошлому

    С 9 июня, 6+

    В музей железных дорог России стоит зайти ради выставки о строительстве первой железнодорожной сети в стране. Часть экспонатов посвящена открытию профильных училищ и обучению инженерному делу. Как это происходило, показано через открытки и фотокарточки.

    Искусство поставят на место

    12 июня, 18:30, 16+

    Говорить об искусстве как о «ступени в системе философии» вечером в воскресенье в Медиахолле Библиотеки им. Маяковского собирается доктор философских наук Андрей Муравьёв. Рассудит, как искусство соотносится с правом и моралью. Вход по регистрации.

    На экране

    Битов и Габриадзе мысленно «убегут» к Пушкину

    С 6 июня, 12+

    «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег» — чудесный документальный фильм в жанре анимадок режиссёра Аси Гусевой. В одной картине ей удалось объединить последние прижизненные интервью писателя-классика, автора романа «Пушкинский дом» Андрея Битова и сказочника, основателя Тбилисского театра марионеток, автора сценариев к «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе. Они были большими друзьями, и в фильме продолжают когда-то начатый разговор о литературе и значении творчества Пушкина. На кадры наложена анимация — рисунки в стиле Резо и графика самого классика.

    Фото: Кадр из фильма «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег»/режиссёр Ася Гусева
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    Герои Томаса Яна снова отправятся к морю

    с 9 июня, 16+

    В прокат возвращается «Достучаться до небес» Томаса Яна — классическая драма о смертельно больных людях, которые решают использовать оставшееся время так, как на самом деле им хочется. В этом году ленте исполняется 25 лет.

    «Русская симфония» покажет то, что вокруг

    11 июня, 16:00, 16+

    В субботу на «Ленфильме» покажут «Русскую симфонию» Константина Лопушанского. Притчу на тему Страшного суда в декорациях России образца 1994 года после сеанса со зрителями обсудит сам режиссёр.

    Фото: кадр из фильма «Русская симфония» реж. Константин Лопушанский
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    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив
    Фото: Русский музей
    Фото: Фестиваль STEREOLETO 2022
    Фото: Бегущий Город
    «Петр I, или Невероятные приключения русского царя»
    «Петр I, или Невероятные приключения русского царя»Фото: spbopera.ru
    Фото: Предоставлено организаторами
    Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
    Фото: Отличный FEST! | 11 — 12 июня 2022
    Фото: Николай Круссер, фото предоставлено организаторами
    Фото: Кадр из фильма «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег»/режиссёр Ася Гусева
    Фото: кадр из фильма «Русская симфония» реж. Константин Лопушанский

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    Комментарии (1)

    На стереолето точно надо идти. Дайте танк, Шортпарис, Борзов - отличный список музыкантов)
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