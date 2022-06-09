Гребцы захватят воды Невы от крепости Орешек до Петропавловки

Самые сильные и упрямые стартуют от крепости Орешек, преодолеют 68 километров и пришвартуются на Зеленом пляже Петропавловской крепости. Хотя путь — вниз по течению, это вряд ли сильно облегчит задачу. На маршрут закладывается порядка 10 часов. Тем, кто к таким подвигам пока не готов, предлагается выбрать точку старта и маршрут по силам из оставшихся двух: на 40 километров (старт от холма Славы) или же 6 километров (старт в устье Охты, Свердловская набережная, 64).

Организаторы хвастаются, что их гребной марафон — самый крупный в стране. Цифры этого сезона пока неизвестны, но около полутора тысяч человек выходят на старт аж с 2008 года. Точно можно сказать, что формат гонки не самый стандартный — на воду допускаются люди любого возраста и любой степени подготовки. Что важно — абсолютно на любых плавсредствах, если те без мотора, — лодках, байдарках, каноэ, драконах, сапах и т. п. Единственная оговорка: контроль степени их безопасности.



По правилам во время сплава не запрещено сходить на берег: в некоторых местах на маршруте будут организованы точки с едой и водой.

