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    Гребцы захватят воды Невы от крепости Орешек до Петропавловки

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    1 комментарий

    Самое спортивное событие выходных — Петровский гребной марафон (6+) стартует 11 июня. В участники могут записаться и профессиональные спортсмены, и просто любители.

    Фото: vk.com/petrovskiymarathon
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    Самые сильные и упрямые стартуют от крепости Орешек, преодолеют 68 километров и пришвартуются на Зеленом пляже Петропавловской крепости. Хотя путь — вниз по течению, это вряд ли сильно облегчит задачу. На маршрут закладывается порядка 10 часов. Тем, кто к таким подвигам пока не готов, предлагается выбрать точку старта и маршрут по силам из оставшихся двух: на 40 километров (старт от холма Славы) или же 6 километров (старт в устье Охты, Свердловская набережная, 64).

    Фото: vk.com/petrovskiymarathon
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    Организаторы хвастаются, что их гребной марафон — самый крупный в стране. Цифры этого сезона пока неизвестны, но около полутора тысяч человек выходят на старт аж с 2008 года. Точно можно сказать, что формат гонки не самый стандартный — на воду допускаются люди любого возраста и любой степени подготовки. Что важно — абсолютно на любых плавсредствах, если те без мотора, — лодках, байдарках, каноэ, драконах, сапах и т. п. Единственная оговорка: контроль степени их безопасности.

    По правилам во время сплава не запрещено сходить на берег: в некоторых местах на маршруте будут организованы точки с едой и водой.

    Подробности ищите на сайте марафона. Для участия необходимо пройти регистрацию.

    Ольга Минеева

    Фото: vk.com/petrovskiymarathon
    Фото: vk.com/petrovskiymarathon

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    Добрые, эти гребцы. Могли бы Невский, со всеми окрестными улицами, переулками и тупиками, занять..
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