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    Страсти на Пискаревском. Мужчина попытался покончить с собой в церкви

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    1 комментарий

    В Петербурге спасают мужчину, который едва не свел счеты с жизнью, его мотивы пока непонятны.

    Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, около 18:00 горожанин с травматическим пистолетом попытался покончить с собой на цокольном этаже храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте. Довести до конца начатое не удалось, его увезли в реанимацию. Личность мужчины устанавливается.

    Обновление: В пресс-службе ГУ Росгвардии, факт произошедшего подтвердили. Установлено, что пострадавший – мужчина 1991 года рождения.

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    Комментарии (1)

    Dmitry Antonov
    Вот интересно, уголовное дело возбудят за оскорбление чувств верующих? По большому счёту, попытка самоубийства в церкви намного хуже фотосессии в неглиже на фоне церкви.
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