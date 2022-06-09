Страсти на Пискаревском. Мужчина попытался покончить с собой в церкви

В Петербурге спасают мужчину, который едва не свел счеты с жизнью, его мотивы пока непонятны.

Как стало известно «Фонтанке» 9 июня, около 18:00 горожанин с травматическим пистолетом попытался покончить с собой на цокольном этаже храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте. Довести до конца начатое не удалось, его увезли в реанимацию. Личность мужчины устанавливается.



Обновление: В пресс-службе ГУ Росгвардии, факт произошедшего подтвердили. Установлено, что пострадавший – мужчина 1991 года рождения.