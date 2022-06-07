Трое язычников задержаны за пацифистский баннер под крышей доходного дома в центре Петербурга

Сутки потребовались полиции, чтобы найти верхолазов, которые могут быть ответственны за появление порочащего армию плаката на фасаде здания в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 июня.



Чёрное полотно заметили под крышей шестиэтажки на улице Восстания, 32, около десяти часов утра в субботу, 5 июня. На плакате белой краской хулили спецоперацию, сняли его быстро.