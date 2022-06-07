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    Трое язычников задержаны за пацифистский баннер под крышей доходного дома в центре Петербурга

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    13 комментариев

    Сутки потребовались полиции, чтобы найти верхолазов, которые могут быть ответственны за появление порочащего армию плаката на фасаде здания в центре Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 июня.

    Чёрное полотно заметили под крышей шестиэтажки на улице Восстания, 32, около десяти часов утра в субботу, 5 июня. На плакате белой краской хулили спецоперацию, сняли его быстро.

    Предполагаемые авторы послания попали на записи камер наблюдения. Девушку и двух мужчин, отметившихся на видео, задержали накануне. Все трое из разных регионов страны, собеседник в правоохранительных органах охарактеризовал их коротко: язычники.

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    Комментарии (13)

    So1nishko
    Непонятно почему не заводят дела на граждан всех стран где граждане называют спецоперацию как-то не так.
    vov1712
    Блин, язычники. Я когда заголовок прочитала, думала они на плакате какой-нибудь древний нехристианский символ изобразили, а там всё то же - старая добрая СВО...
    Чайка Z
    Что там написано-то было? Журналисты не умеют новость по-нормальному сообщить.
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