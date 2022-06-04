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    Лавров рассказал, почему прекратились переговоры России и Украины

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    23 комментария

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что страны Запада запретили Украине продолжать переговоры с Россией. Такое заявление он сделал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Оно опубликовано на сайте МИД.

    «Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», – заявил глава МИД России журналистам.

    Напомним, что в последний раз очные переговоры российской и украинской сторон проходили 29 марта в Стамбуле. Тогда последовало заявление о «конструктивном шаге» со стороны Киева. Предложения были переданы в письменном виде. Речь шла, в частности, о нейтральности Украины и двусторонних переговорах по статусу Крыма.

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    Комментарии (23)

    274655793
    Смотрю БЕСОГОН ТВ.........у меня уши в трубку заворачиваются!
    274655793
    Ну когда уже по центру принятия решений? когда же?
    07A
    Кто как обзывается, тот так и называется.
    Как бандероподполье от Лаврова на части рвет, значит он все правильно делает!
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