Лавров рассказал, почему прекратились переговоры России и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что страны Запада запретили Украине продолжать переговоры с Россией. Такое заявление он сделал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Оно опубликовано на сайте МИД.



«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», – заявил глава МИД России журналистам.