Лавров рассказал, почему прекратились переговоры России и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что страны Запада запретили Украине продолжать переговоры с Россией. Такое заявление он сделал в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской». Оно опубликовано на сайте МИД.
«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», – заявил глава МИД России журналистам.
Напомним, что в последний раз очные переговоры российской и украинской сторон проходили 29 марта в Стамбуле. Тогда последовало заявление о «конструктивном шаге» со стороны Киева. Предложения были переданы в письменном виде. Речь шла, в частности, о нейтральности Украины и двусторонних переговорах по статусу Крыма.