В Петербурге скончался танкист-фронтовик Филипп Жаркой. Через три дня он отпраздновал бы 101 день рождения

Ветеран Великой Отечественной войны, советский офицер Филипп Михайлович Жаркой скончался в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил его сын Михаил 4 июня.

Филипп Михайлович умер накануне у себя дома, не дожив три дня до 101-летия. «Ушёл тихо, спокойно», — сказал Михаил. Ветерана похоронят на Смоленском кладбище рядом с супругой.



Филипп Жаркой родился под Псковом. 22 июня 1941 года ему было 20 лет. Командовал танковым взводом во Львове. Свой первый орден получил за участие в боях, которые позже назовут Харьковской катастрофой. Потом были битва за Сталинград, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Варшавы, штурм Рейхстага. Трижды ранен. Три ордена Красного Знамени, три — Отечественной войны, один — Красной Звезды.