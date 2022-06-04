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    В Петербурге скончался танкист-фронтовик Филипп Жаркой. Через три дня он отпраздновал бы 101 день рождения

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    16 комментариев

    Ветеран Великой Отечественной войны, советский офицер Филипп Михайлович Жаркой скончался в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщил его сын Михаил 4 июня.

    Филипп Михайлович умер накануне у себя дома, не дожив три дня до 101-летия. «Ушёл тихо, спокойно», — сказал Михаил. Ветерана похоронят на Смоленском кладбище рядом с супругой.

    Филипп Жаркой родился под Псковом. 22 июня 1941 года ему было 20 лет. Командовал танковым взводом во Львове. Свой первый орден получил за участие в боях, которые позже назовут Харьковской катастрофой. Потом были битва за Сталинград, прорыв блокады Ленинграда, освобождение Варшавы, штурм Рейхстага. Трижды ранен. Три ордена Красного Знамени, три — Отечественной войны, один — Красной Звезды.

    После войны Филипп Михайлович продолжил военную карьеру, уволился из вооружённых сил в 1972 году в звании полковника. Свои воспоминания о войне изложил в книге «Танковый марш».

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    Комментарии (16)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Вечная память
    VKuser181384498
    Уходят последние. Вечная память!
    Леонтий
    Хорошо что дед 100 лет прожил.Всегда с удовольствием о таком читаешь.Царствия небесного и вечная память.
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