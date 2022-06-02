Лето в Петербурге. Посмотрите, как лихо мальчик ныряет в фонтан

Ещё одна примета лета в Петербурге: горожане начали купаться в фонтанах, причём не только взрослые, но и дети.



Видео, на котором ребёнок ныряет в воду с парапета фонтана, а парень постарше просто перешагивает и ходит внутри, опубликовал 2 июня паблик «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте». «Родители! Свозите детей в аквапарк!» — предлагает автор видео.

