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    Лето в Петербурге. Посмотрите, как лихо мальчик ныряет в фонтан

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    Ещё одна примета лета в Петербурге: горожане начали купаться в фонтанах, причём не только взрослые, но и дети.

    Видео, на котором ребёнок ныряет в воду с парапета фонтана, а парень постарше просто перешагивает и ходит внутри, опубликовал 2 июня паблик «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте». «Родители! Свозите детей в аквапарк!» — предлагает автор видео.

    Действительно, купаться в фонтанах не следует. Водоканал не раз предупреждал, что такое купание опасно и для людей, и для оборудования. Внутри фонтанных чаш располагается сложная техника (коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники), и задев её, можно получить ушибы и даже тяжелые травмы. Кроме того, вода в фонтанах относится к технической, из них пьют птицы, туда попадает пыль, поэтому купание очень негигиенично.

    Купаться можно во многих водоёмах Ленобласти. А на территории Петербурга можно загорать на пляжах. По данным вице-губернатора Валерия Пикалёва, в городе оборудовано 16 пляжей, в основном в Курортном районе. Они безопасны, проверены специалистами и готовы к приему отдыхающих.

    1. Белые ночи — Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе;
    2. Белая гора — Сестрорецк, Поперечная ул., уч. 2;
    3. Детский — поселок Ушково;
    4. Дубковский — Сестрорецк, пляж «Дубковский», уч. 1;
    5. Дюны — Сестрорецк, Приморское шоссе, участок 8–10;
    6. Зеленая гора — Сестрорецк, дорога к шалашу Ленина, уч. 7;
    7. Золотой — Зеленогорск, Золотой пляж, уч. 1,2;
    8. Комаровский — Комарово, Приморское шоссе, д. 482;
    9. Ласковый — Солнечное, Ласковый пляж, уч. 1;
    10. Новый — Сестрорецк, ул. Тарховская, уч. 10;
    11. Офицерский — Сестрорецк, ул. Магазинная, уч. 3;
    12. Северный — Сестрорецк, 41-й км. Приморского шоссе, уч. 27;
    13. Сестрорецкий — Сестрорецк, ул. Пляжная, уч. 4;
    14. Чудный — Репино, Приморское шоссе, уч. 47,48;
    15. Кронштадтский — Кронштадт, ул. Тулонская, д. 7 лит А.;
    16. Морские Дубки — Лисий Нос, ул. Морские Дубки, уч. 2.

    Как Петербург встретил первый день лета, оказавшийся довольно тёплым, смотрите на «Фонтанке».

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