Лето в Петербурге. Посмотрите, как лихо мальчик ныряет в фонтан

Ещё одна примета лета в Петербурге: горожане начали купаться в фонтанах, причём не только взрослые, но и дети.
Видео, на котором ребёнок ныряет в воду с парапета фонтана, а парень постарше просто перешагивает и ходит внутри, опубликовал 2 июня паблик «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте». «Родители! Свозите детей в аквапарк!» — предлагает автор видео.
Действительно, купаться в фонтанах не следует. Водоканал не раз предупреждал, что такое купание опасно и для людей, и для оборудования. Внутри фонтанных чаш располагается сложная техника (коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники), и задев её, можно получить ушибы и даже тяжелые травмы. Кроме того, вода в фонтанах относится к технической, из них пьют птицы, туда попадает пыль, поэтому купание очень негигиенично.
Купаться можно во многих водоёмах Ленобласти. А на территории Петербурга можно загорать на пляжах. По данным вице-губернатора Валерия Пикалёва, в городе оборудовано 16 пляжей, в основном в Курортном районе. Они безопасны, проверены специалистами и готовы к приему отдыхающих.
- Белые ночи — Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе;
- Белая гора — Сестрорецк, Поперечная ул., уч. 2;
- Детский — поселок Ушково;
- Дубковский — Сестрорецк, пляж «Дубковский», уч. 1;
- Дюны — Сестрорецк, Приморское шоссе, участок 8–10;
- Зеленая гора — Сестрорецк, дорога к шалашу Ленина, уч. 7;
- Золотой — Зеленогорск, Золотой пляж, уч. 1,2;
- Комаровский — Комарово, Приморское шоссе, д. 482;
- Ласковый — Солнечное, Ласковый пляж, уч. 1;
- Новый — Сестрорецк, ул. Тарховская, уч. 10;
- Офицерский — Сестрорецк, ул. Магазинная, уч. 3;
- Северный — Сестрорецк, 41-й км. Приморского шоссе, уч. 27;
- Сестрорецкий — Сестрорецк, ул. Пляжная, уч. 4;
- Чудный — Репино, Приморское шоссе, уч. 47,48;
- Кронштадтский — Кронштадт, ул. Тулонская, д. 7 лит А.;
- Морские Дубки — Лисий Нос, ул. Морские Дубки, уч. 2.
Как Петербург встретил первый день лета, оказавшийся довольно тёплым, смотрите на «Фонтанке».