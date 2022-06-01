Снимите это немедленно. Как петербуржцы спасаются от жары в первый день лета

Первый день лета-2022 в Петербурге выдался по-настоящему теплым. Воздух прогрелся до 20 градусов со знаком плюс. Горожане и туристы искренне наслаждались солнцем. От жары спасался каждый по-своему.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Молодым петербуржцам пока не до полноценного отдыха: у школьников-выпускников пора ОГЭ и ЕГЭ, у студентов — сессия. Они тем не менее не отказывают себе в солнечных процедурах (в конце концов, никто не мешает готовиться на свежем воздухе). Некоторые умудряются даже слегка обгореть.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Даже среди суеты постоянного движения люди находят возможность остановиться.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проходят годы, а летние забавы все те же: игры в воде для самых смелых и робкие заигрывания для тех, кто так и не решился раздеться и окунуться.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Традиционный петербургский аттракцион — катание на корабликах — идеален для такой погоды: и романтично, и прохладно.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отдых на скамейке также подходит для всех возрастов.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А песчаный пляж в Петербурге есть и в центре.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лежать не обязательно в шезлонге — автомобильное кресло и открытая дверь тоже помогают создать атмосферу лета.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Некоторые горожане поспешили воспользоваться случаем и показать форму.



Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Для тех, кто не хочет купаться в Петербурге, всегда найдется альтернатива.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ехать по воде в Петербурге можно на велосипеде...

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





и на скейте.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Купание, конечно, пока для самых отчаянных.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, как и лежание на траве — земля также еще не успела прогреться.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Несмотря на будний день, городские пляжи полны посетителей.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Некоторым даже удается представить себя на море. И не факт, что в Петербурге.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Согласно прогнозам синоптиков, пока первый день лета в Петербурге рискует стать последним. Уже 2 июня в городе ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.



В целом синоптики предрекают: летняя погода будет в пределах нормы. Аномальной жары не предвидится, но и холодов тоже.

