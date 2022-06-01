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    Снимите это немедленно. Как петербуржцы спасаются от жары в первый день лета

    2176
    5 комментариев

    Первый день лета-2022 в Петербурге выдался по-настоящему теплым. Воздух прогрелся до 20 градусов со знаком плюс. Горожане и туристы искренне наслаждались солнцем. От жары спасался каждый по-своему.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Молодым петербуржцам пока не до полноценного отдыха: у школьников-выпускников пора ОГЭ и ЕГЭ, у студентов — сессия. Они тем не менее не отказывают себе в солнечных процедурах (в конце концов, никто не мешает готовиться на свежем воздухе). Некоторые умудряются даже слегка обгореть.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Даже среди суеты постоянного движения люди находят возможность остановиться.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Проходят годы, а летние забавы все те же: игры в воде для самых смелых и робкие заигрывания для тех, кто так и не решился раздеться и окунуться.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Традиционный петербургский аттракцион — катание на корабликах — идеален для такой погоды: и романтично, и прохладно.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Отдых на скамейке также подходит для всех возрастов.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    А песчаный пляж в Петербурге есть и в центре.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Лежать не обязательно в шезлонге — автомобильное кресло и открытая дверь тоже помогают создать атмосферу лета.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Некоторые горожане поспешили воспользоваться случаем и показать форму.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    Для тех, кто не хочет купаться в Петербурге, всегда найдется альтернатива.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Ехать по воде в Петербурге можно на велосипеде...

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    и на скейте.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Купание, конечно, пока для самых отчаянных.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Впрочем, как и лежание на траве — земля также еще не успела прогреться.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Несмотря на будний день, городские пляжи полны посетителей.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Некоторым даже удается представить себя на море. И не факт, что в Петербурге.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Согласно прогнозам синоптиков, пока первый день лета в Петербурге рискует стать последним. Уже 2 июня в городе ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.

    В целом синоптики предрекают: летняя погода будет в пределах нормы. Аномальной жары не предвидится, но и холодов тоже.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (5)

    Alex000
    Там пишут микродефолтик по бондам случился (проценты за просрочку апрельского платежа протухли), вот это да - жара.

    Не знаю, верить или нет. Несколько источников.

    Для полноценного дефолта сумма правда маловата, перекрёстных требований не будет пока, но страховки возможно сработают.
    своих не бросаем
    жара? вы угораете?
    angel of death
    в городе нужно больше скамеек, на 1 км пути должна быть скамейка
    в особенности у набережных нужны скамейки
    и да, люди живут не только в Приморском районе возле Сосули
    так что отправьте журналистов в другие районы побродить, пусть к набережной сходят от Пролетарской до Александа Невского по 2 сторонам и посчитают число скамеек - то-то вы удивитесь =)
    или в самом городе погуляют и попробуют присесть, ну к примеру перешнуроваться...
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