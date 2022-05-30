Какое лето будет в Петербурге. Прогноз погоды обещает сухой июнь и прохладный июль

Интрига возможна в августе. Хорошая новость в том, что лето, в отличие от капризной и поздней весны, придет по расписанию и в рамках нормы. Но есть нюанс: у петербургской погоды эти рамки сдвинулись. Вернуть ваш 2021 не получится.



Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





В Гидрометцентре Петербурга определились с нашими погодными перспективами на ближайшие месяцы. Главное: повторения аномально жаркого лета, как в прошлом году, случиться не должно. Нас ждет более прохладная и более дождливая погода, чем в 2021-м, когда от зноя массово скукожились газоны и пришлось покупать новые.



«В июне температура воздуха в Петербурге будет близка к норме, — рассказал «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов. — Но есть нюанс: нормы у нас немного поменялись. Теперь в июне температурная норма в нашем городе — плюс 16 градусов, в июле — плюс 19 градусов и 17 градусов в августе. По осадкам июньская норма составляет 69 мм, в июле — 83 мм, а в августе — 86. Это увеличение связано с ливневыми дождями. Например, стоит сухая погода, а потом пришел атмосферный фронт, и ливневый дождь «выполнил» разом половину нормы».



Июнь в Петербурге будет более сухим, чем в среднем: ожидается от 60 до 100% осадков. В Ленобласти из-за тех же ливневых дождей может быть побольше, до 110–150% на радость огородникам. По словам Александра Колесова, 1 июня будет очень теплым и солнечным, со спокойной душой можно ожидать до 20–22 градусов тепла. А вот потом к нам пожалуют циклоны. Если начало месяца будет довольно теплым, до 20 градусов, то 3–4 июня начнется небольшое понижение температуры, но не ниже 15–17 градусов тепла. Потом опять повышение до 17–22 градусов и более сухая погода, в отдельные дни до 24 градусов. После середины июня температура опять покатится вниз, надо готовиться к небольшому похолоданию.



На фоне этих температурных горок остается открытым вопрос, а прогреется ли вода. Циклоны и дожди как бы говорят: не надейтесь. Но ночные температуры уже будут достаточно высокими для нашего региона, 7–12 градусов. Так что, по словам Александра Колесова, у петербуржцев есть хорошая перспектива открыть купальный сезон в середине июня. Если, конечно, температура воды 16–17 градусов не пугает. Если планируете заходить в воду, то до конца июня лучше не затягивать: после приятных 19–24 градусов тепла к концу месяца температура снова понизится до 17–22.



«Июль в норме будет более теплым, но по нашему прогнозу циклоны будут следовать через наш регион, — говорит Александр Колесов. — Значит, нас ждет много кратковременных дождей, ливни, грозы. Зато огороды будет поливать полегче, чем в прошлом году. Циклоничность должна снизить фон температуры воздуха. Но все равно, мы рассчитываем на 20–25 градусов тепла. Отдельные дни могут быть более прохладными или, наоборот, жаркими, до 30 градусов тепла».



Короткие июльские ночи ожидаются теплыми, без заморозков — на радость грибникам. «Я бы не сказал, что июль будет плохим, но, если сравнивать с прошлым летом, погода ожидается более прохладная и более влажная, с частыми облаками, — говорит главный синоптик Петербурга. — Солнце будет появляться, но солнечные дни спрогнозировать невозможно».



А вот про август пока так подробно рассказывать рано. Предварительно по температуре и осадкам он будет близок к норме, более конкретный прогноз будет составлен ближе к середине лета.

В целом же в Северо-Западном регионе ожидают этим летом небольшой дефицит осадков.

«Данные на текущий момент говорят о том, что в среднем лето на Северо-Западе нашей страны — и в Петербурге в частности — будет теплее обычного, с небольшим дефицитом осадков, — дал свою версию «Фонтанке» ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус. — Первый месяц будет близким к норме как по температуре, так и по количеству дождей. Июль будет на 1,5–2 градуса теплее положенного по климату, дефицит осадков составит 10–15% от нормы. Август окажется менее чем на 1 градус теплее нормы и с примерно таким же, как в июле, дефицитом осадков в 10–15%».



Данные центра «ФОБОС» совпадают с ожиданиями петербургского Гидрометцентра: в первые две недели июня погода будет неустойчивой, температурный фон будет то повышаться до 20–23 градусов, то падать до 14–17 градусов. В первой половине месяца высока вероятность дождей. И только после 15–18 июня погода «успокоится», станет более летней, с более высокими температурами и меньшим количеством осадков.



Профессиональные синоптики не видят никакой зависимости между поздней и холодной весной и видами на теплое лето. При этом Михаил Леус подчеркивает, что чем раньше мы обсуждаем какой-либо временной период с точки зрения погоды, тем менее точными будут прогнозы и тем больше они будут напоминать анекдот о средней температуре по больнице. Так что в ожидании лета самая лучшая стратегия — строить свои долгосрочные планы вне зависимости от погоды, но внимательно следить за прогнозами на ближайшие 3–4 дня.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

