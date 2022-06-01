Страшнее, чем с человеком. Жёсткая драка австралийца с кенгуру попала на видео

Это вам не медведь на улице. В Австралии мужчина во дворе своего дома получил травмы в драке с кенгуру.



Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет 31 мая Daily Star. Клифф Десс, живущий в штате Новый Южный Уэльс, был вынужден спасаться от почти 2-метрового дикого зверя. По словам мужчины, у него во дворе кенгуру пыталась схватить собаку.

