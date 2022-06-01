Страшнее, чем с человеком. Жёсткая драка австралийца с кенгуру попала на видео

Это вам не медведь на улице. В Австралии мужчина во дворе своего дома получил травмы в драке с кенгуру.
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет 31 мая Daily Star. Клифф Десс, живущий в штате Новый Южный Уэльс, был вынужден спасаться от почти 2-метрового дикого зверя. По словам мужчины, у него во дворе кенгуру пыталась схватить собаку.
Драка жёсткая. Вначале человек со всех ног убегает от кенгуру, но спотыкается и падает. Потом находит палку и пытается ею отразить нападение. В итоге мужчине удаётся повалить животное и прижать к земле. На помощь приходит пёс. После этого зверь убежал.
По словам Клиффа Десса, он получил рваные раны, в том числе на голове, и множество укусов.
Что касается медведей в России, за последнее время «Фонтанка» несколько раз писала о встречах людей с ними, в том числе в Ленобласти. Прогулка медведя по улицам в Магадане попала на видео.