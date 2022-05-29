В деревне под Лугой собака отпугнула медведя, который откликнулся на крик человека

В Лужском районе Ленобласти заметили молодого медведя. Человека он не испугался, а вот собаку — еще как.
Как рассказал 29 мая 47news очевидец Михаил, хищника он встретил два дня назад рядом с деревней Перечицы Толмачевского поселения.
«От меня до медведя метров 150 было, я из машины вышел только поснимать. В любой непонятной ситуации сразу в нее. В салоне на заднем сидении — собака, зовут Байкал», — отметил он.
Как видно на кадрах, мужчина окликнул медведя, и тот направился было к нему, но убежал, услышав лай собаки.
Подписчица группы «Подслушано в городе Луга» во «ВКонтакте» отметила, что медведей в Перечицах видят каждый год. Эти животные в целом нередко встречаются в Ленобласти — недавно одного заметили под Гатчиной.