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    В деревне под Лугой собака отпугнула медведя, который откликнулся на крик человека

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    3 комментария

    В Лужском районе Ленобласти заметили молодого медведя. Человека он не испугался, а вот собаку — еще как.

    Как рассказал 29 мая 47news очевидец Михаил, хищника он встретил два дня назад рядом с деревней Перечицы Толмачевского поселения.

    Подслушано в городе Луга

    «От меня до медведя метров 150 было, я из машины вышел только поснимать. В любой непонятной ситуации сразу в нее. В салоне на заднем сидении — собака, зовут Байкал», — отметил он.

    Как видно на кадрах, мужчина окликнул медведя, и тот направился было к нему, но убежал, услышав лай собаки.

    Подписчица группы «Подслушано в городе Луга» во «ВКонтакте» отметила, что медведей в Перечицах видят каждый год. Эти животные в целом нередко встречаются в Ленобласти — недавно одного заметили под Гатчиной.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Медведь хотел пообщаться.....С ума сойдёшь одному в лесу.....А тут - собака!
    Alex000
    Ну вот. Медведь может с ним бухнуть хотел по-братски, а эта псина...
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