В деревне под Лугой собака отпугнула медведя, который откликнулся на крик человека

В Лужском районе Ленобласти заметили молодого медведя. Человека он не испугался, а вот собаку — еще как.



Как рассказал 29 мая 47news очевидец Михаил, хищника он встретил два дня назад рядом с деревней Перечицы Толмачевского поселения.