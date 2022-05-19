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    В России по улицам ходят медведи — очередное видеодоказательство

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    5 комментариев
    Фото: Скриншот видео
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    Расхожий миф о том, что в российских городах по улицам бродят медведи, получил очередное видеоподтверждение. Камера наружного наблюдения сняла прогулку медведя рано утром 19 мая в Магадане. Охотоведы установили дежурство.

    Как пишет «Колыма-Информ», медведь гулял по набережной Магаданки. У дома 13 нашли его след шириной 12 сантиметров, а по видео определили возраст животного — около трёх лет. Инспектор Охотинспекции прибыл на место в 4:30, через полчаса после сообщения, зверя уже не застал, но проследил его маршрут. Медведь перешёл реку Магаданку в районе Горохового поля и удалился от городского микрорайона. В 9:00 дежурство было снято, а вечером продолжится, так как обычно медведи ходят по одним и тем же маршрутам. Полиция также приезжала на место, но не нашла животное.

    Жителей микрорайона призывают к осторожности: не подходить к медведю, не кормить его, звонить в 112.

    За несколько дней до этого два медведя выходили на трассу «Колыма» под Магаданом и приставали к проезжающим машинам. Водители подкармливали животных, и они начали почти каждый день приходить на дорогу.

    Фото: Скриншот видео

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    Комментарии (5)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    медведи, волки, лоси, лисы, кабаны, всякие пернатые твари в городе - это ничто по сравнению с администрациями, продвигающими платные парковки вопреки мнению горожан/
    ProstoyChelovek
    А меня не так медведь напрягает, как машина на газоне. На медведя можем повлиять? Нет. Тогда занимаемся машиной :)
    Леонтий
    Медведей стало много даже в ЛО.Если не убивать экологию, они постепенно в дальние пригороды СПБ вылезать начнут.Для нашей климатической зоны это нормально.
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