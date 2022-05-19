В России по улицам ходят медведи — очередное видеодоказательство

Расхожий миф о том, что в российских городах по улицам бродят медведи, получил очередное видеоподтверждение. Камера наружного наблюдения сняла прогулку медведя рано утром 19 мая в Магадане. Охотоведы установили дежурство.

Как пишет «Колыма-Информ» , медведь гулял по набережной Магаданки. У дома 13 нашли его след шириной 12 сантиметров, а по видео определили возраст животного — около трёх лет. Инспектор Охотинспекции прибыл на место в 4:30, через полчаса после сообщения, зверя уже не застал, но проследил его маршрут. Медведь перешёл реку Магаданку в районе Горохового поля и удалился от городского микрорайона. В 9:00 дежурство было снято, а вечером продолжится, так как обычно медведи ходят по одним и тем же маршрутам. Полиция также приезжала на место, но не нашла животное.

Жителей микрорайона призывают к осторожности: не подходить к медведю, не кормить его, звонить в 112.



За несколько дней до этого два медведя выходили на трассу «Колыма» под Магаданом и приставали к проезжающим машинам. Водители подкармливали животных, и они начали почти каждый день приходить на дорогу.

