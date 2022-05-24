Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — уточнил собеседник агентства.
В начале мая стало известно, что Ровшан Аскеров попал в базу данных федерального розыска МВД. Его разыскивали как подозреваемого по уголовному делу.
Ранее СКР возбудил в отношении него уголовное дело о реабилитации нацизма. Поводом для этого стала его публикация в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
«Не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал на своей странице в Facebook заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова», — сообщало ведомство (цитата по ТАСС от 27 апреля).
Сейчас Ровшан Аскеров находится за границей. Во время беседы с журналисткой Юлией Латыниной неделю назад он заявил, что покинул страну 6 марта. «Триггером стало закрытие социальных сетей в 2022 году, закрытие «Дождя»**, закрытие «Медузы»**, появление законов о фейках», — объяснил Аскеров причину своего решения.
50-летний Ровшан Аскеров — российский журналист, участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?», пиар-директор журнала «Баку».
* Компания и соцсеть, признанные экстремистскими на территории РФ.
** СМИ, внесённые Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.