Суд в Москве заочно арестовал участника «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова в рамках дела о реабилитации нацизма. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — уточнил собеседник агентства.



В начале мая стало известно, что Ровшан Аскеров попал в базу данных федерального розыска МВД. Его разыскивали как подозреваемого по уголовному делу.

